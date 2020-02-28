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    1/16 фіналу Ліги Європи: сенсація в Амстердамі, розгром у Манчестері (відео)

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    &laquo;Аякс&raquo; переміг. але вийти в 1/8 фіналу не зміг - 1/16 фіналу Ліги Європи: сенсація в Амстердамі, розгром у Манчестері (відео)
    «Аякс» переміг. але вийти в 1/8 фіналу не зміг
    Getty Images (c) UEFA.com

    З програшного становища вийшли футболісти данського «Копенгаґену»

    Визначилися 15 з 16-ти учасників 1/8 фіналу Ліги Європи.

    Найбільшу сенсацію зафіксовано в Амстердамі, де торішній півфіналіст Ліги чемпіонів «Аякс» не зумів відіграти виїзних 0:2 у зустрічі з іспанським «Хетафе». Іспанська «Севілья» пройшла румунський «Клуж» після двох нічиїх лише завдяки голу на виїзді.

    Нагадаємо, що перших вісім учасників 1/8-ї визначилися в матчах, які розпочалися о 20:00. Також на наступній стадії зіграє донецький «Шахтар», який здолав лісабонську «Бенфіку».  

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Хетафе» (Іспанія) – 2:1 (перший матч – 0:2)

    Голи: 0:1 – Хайме Мата (5). 1:1 – Даніло (10). 2:1 – Матіас Олівера (63, автогол)

    «Селтік» (Ґлазґо, Шотландія) – «Копенгаґен» (Данія) – 1:3 (перший матч – 1:1)

    Голи: 0:1 – Майкл Сантос (51). 1:1 – Одсонн Едуард (82, з пенальті). 1:2 – Пеп Біль (85). 1:3 – Дам Н’Дойє (88)

    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Лудоґорец» (Болгарія) – 2:1 (перший матч – 2:0)

    Голи: 0:1 – Олівейра-Соуза (26). 1:1 – Біраґі (32). 2:1 – Ромелу Лукаку (45+4)

    «Манчестер Юнайтед» (Англія) – «Брюґґе» (Бельгія) – 5:0 (перший матч – 1:1)

    Голи: 1:0 – Бруну Фернандеш (27, з пенальті). 2:0 – Іґало (34). 3:0 – Мактоміней (41). 4:0 – Фред (82). 5:0 – Фред (90+3)

    «Севілья» (Іспанія) – ЧФР «Клуж» (Румунія) – 0:0

    Зауважимо, що матч «Зальцбурґ» (Австрія) – «Айнтрахт» (Німеччина) відбудеться 28 лютого о 19:00. Гра мала відбутися сьогодні, але була перенесена через штормове попередження. Річ у тім, що загрозу для безпеки учасників матчу несли сильні пориви вітру. Нагадаємо, що в першій грі «Айнтрахт» переміг з рахунком 4:1.

    Жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи відбудеться у п’ятницю, 28 лютого, починаючи з 14:00 за київським часом.

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