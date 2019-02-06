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    Ліндсі Вонн про жахливе падіння: Шия болить, напевно я вже надто стара

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    Ліндсі Вонн вочевидь думає про завершення кар'єри - Ліндсі Вонн про жахливе падіння: Шия болить, напевно я вже надто стара
    Ліндсі Вонн вочевидь думає про завершення кар'єри
    eurosport.com

    Видатна гірськолижниця вражена своїм провалом на старті світової першості

    В Оре (Швеція) стартував чемпіонат світу з гірськолижного спорту.

    Головною подією стартового змагального дня стало жахливе падіння за участю, мабуть, найвпізнаванішої гірськолижниці світу Ліндсі Вонн зі США.

    Олімпійська чемпіонка-2010, дворазова чемпіонка світу, володарка чотирьох великих і 16-ти малих кришталевих глобусів переможниці Кубка світу буквально в’їхала в прапор на одній із верхніх ділянок траси супер-гіганту, після чого втратила контроль над ситуацією і полетіла на височенній швидкості клубком у загороджувальну сітку.

    «Шия дуже болить, - сказала Ліндсі, трохи оговтавшись від падіння. - Напевно, я вже надто стара для таких швидкостей і цих навантажень».

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    Зауважимо, що у цьому сезоні 34-річна Вонн виступала вкрай мало, в основному лікувалася і розраховувала набрати форму на чемпіонат світу.

    Виграла супер G на чемпіонаті світу в Оре інша американка Мікаела Шиффрін. Головна домінаторка сучасних гірських лиж відтепер є чотириразовою чемпіонкою світу. Нинішня нагорода унікальна тим, що ще ніколи Мікаела не вигравала світової першості в супер-гіганті. Попередні три її золота були взяті в коронному виді — слаломі.

    Срібло виграла олімпійська чемпіонка Софія Ґоджа з Італії, котра до нового року теж не могла виступати через отриманий незадовго до початку сезону перелом. Бронзу здобула швейцарка Корінн Сутер. Цікаво, що час призерок вклався у п’ять сотих секунди.

    Українки в супер-гіганті не виступали.

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