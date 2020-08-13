Ломаченко – Лопес: досягнута домовленість про бій



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Ломаченко був присутнім на завоюванні Лопесом поясу IBF у бою із Коммі Світлина - сайт boxingscene

Ломаченко спробує об’єднати усі головні титули у легкій ваговій категорії

Досягнута домовленість щодо проведення поєдинку чемпіона WBO, WBC і WBC Franchise у легкій вазі Василя Ломаченка і володаря титулу IBF Теофімо Лопеса.

Бій призначений на 17 жовтня і, за словами джерел, поєдинок буде транслюватися на телеканалі ESPN.

За інформацією промоутера українця Боба Арума, він домовився про проведення двобою із менеджером американця.

«Нічого не закінчено, поки не підписані контракти. Я не намагаюся бути панікером, але ми домовилися з менеджером Лопеса - Девідом Макуотером. Нам потрібно підписати необхідні папери. Ми зробимо це завтра», - підкреслив Арума у коментарі виданні ESPN.

Примітно, що причиною можливого зриву називалося бажання Лопеса отримати більшу фінансову винагороду за даний бій. Переговори стосовно проведення бою були важкими також через відсутність уболівальників на ньому, що впливало на зменшення гонорарів боксерів.

Зазначимо, Ломаченко займає перше місце в рейтингу ESPN в незалежності від вагової категорії,. Лопес, який виграв свій титул, нокаутувавши Річарда Коммі в грудні, обіймає другий рядок в рейтингу ESPN у вазі 135 фунтів.

Додамо, в активі Лопеса 15 проведених поєдинків (12 КО) і жодної поразки. Українець має 14 виграшів (10 КО) при одному програші.

Джерело: ESPN