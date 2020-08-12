Ломаченко виразив готовність поділитися гонораром перед наступним боєм



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Український чемпіон світу Ломаченко може віддати супернику частину гонорару

Володар титулів WBA, WBO і WBC Franchise в легкій вазі Василь Ломаченко (14-1, 10 КО) дав згоду на пожертву у розмірі 800 тис. дол. зі свого гонорару майбутньому супернику по об’єднавчому бою - чемпіонові IBF Теофімо Лопесу (15-0, 12 КО), повідомляє інстаграм-аккаунт «Boxing Worldwide», посилаючись на слова голови промоутерської кампанії «Top Rank» Боба Арума.

Такі дії українця направлені для того аби американець підписав контракт на бій і йому не прийшлося шукати нового супротивника.

За словами Арума, Ломаченко дав згоду віддати «Top Rank» 800 тис. дол. з його гонорару Лопесу, щоб бій відбувся і американець отримав необхідні 2 млн дол. Сам Ломаченко погодився на призові в розмірі 2,6 млн дол.

Примітно, що поєдинок Лопес - Ломаченко має пройти 3 жовтня. Проте офіційної інформації з цього приводу немає.





Джерело: boxing_worldwide1