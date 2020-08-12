Президент WBC сподівається на проведення бою Ломаченко - Лопес



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Двократний олімпійський чемпіон Ломаченко та непереможний Лопес Світлина - «3kingsboxing.com»

Сулейман прокоментував можливий зрив об’єднавчого чемпіонського двобою за участі Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса

Глава Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в коментарі YouTube-каналу «Boxing Social» виразив сподівання на успішне завершення переговорів між командами чемпіона світу за версією IBF у легкій дивізіоні Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) і володаря титулів WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

Сулейман вважає, що обидва бійці опинилися в складній ситуації пов’язаній із пандемією коронавірусу.

«Я дуже зрадів, коли дізнався, що бій Ломаченко - Лопес призначений на 3 жовтня, - зізнався Сулейман. - Я сподіваюся, що вони підтвердять його. Бійці опинилися в дуже складній ситуації. Карантин вплинув на їх настрій, почуття і очікування.

Спочатку вони повинні були провести бій в травні. Можливо, змінилися економічні умови і їм довелося зробити крок назад. Я не знаю всіх подробиць».

Також Сулейман вважає, що переможець майбутньої баталії вийде на вершину світового боксу.

Джерело: Boxing Social