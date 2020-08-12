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    Президент WBC сподівається на проведення бою Ломаченко - Лопес

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    Двократний олімпійський чемпіон Ломаченко та непереможний Лопес - Президент WBC сподівається на проведення бою Ломаченко - Лопес
    Двократний олімпійський чемпіон Ломаченко та непереможний Лопес
    Світлина - «3kingsboxing.com»

    Сулейман прокоментував можливий зрив об’єднавчого чемпіонського двобою за участі Василя Ломаченка та Теофімо Лопеса

    Глава Всесвітньої боксерської ради (WBC) Маурісіо Сулейман в коментарі YouTube-каналу «Boxing Social» виразив сподівання на успішне завершення переговорів між командами чемпіона світу за версією IBF у легкій дивізіоні Теофімо Лопеса (15-0, 12 КО) і володаря титулів WBA, WBO, WBC Franchise Василя Ломаченка (14-1, 10 КО).

    Сулейман вважає, що обидва бійці опинилися в складній ситуації пов’язаній із пандемією коронавірусу.

    «Я дуже зрадів, коли дізнався, що бій Ломаченко - Лопес призначений на 3 жовтня, - зізнався Сулейман. - Я сподіваюся, що вони підтвердять його. Бійці опинилися в дуже складній ситуації. Карантин вплинув на їх настрій, почуття і очікування.

    Спочатку вони повинні були провести бій в травні. Можливо, змінилися економічні умови і їм довелося зробити крок назад. Я не знаю всіх подробиць».

    Також Сулейман вважає, що переможець майбутньої баталії вийде на вершину світового боксу.

    Читайте також: Як Лопес уникав від зустрічі з Ломаченко.

    Джерело: Boxing Social

    бокс Василь Ломаченко WBC Мауріcіо Сулейман Теофімо Лопес
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