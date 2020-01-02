Ломаченко пояснив, чому він спортсмен, а його конкуренти - бізнесмени



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Василеві Ломаченку для здобуття титулу абсолютного чемпіона світу залишилося здобути один пояс Фото із соцмереж

Українець хоче творити історію боксу

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO і WBC в легкій вазі Василь Ломаченко побував в гостях у тренера-аналітика Тедді Атласа та записав черговий епізод подкасту The Fight with Teddy Atlas, де Василь розповів, що перейшов у 135-фунтовий дивізіон тільки тому, що у нього не було можливості стати абсолютним чемпіоном світу в категоріях нижче. За словами Ломаченка, він без проблем може повернутися в другу напівлегку вагу, якщо там йому пообіцяють бої з елітними суперниками.

«Моя мета – об'єднати титули, я хочу стати абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі. Заради цього я зробив стрибок між ваговими категоріями. Я почав у напівлегкій вазі. Думав, що зможу стати там абсолютним чемпіоном, але мені це не вдалося. Потім піднявся в 130 фунтів. Там теж розраховував на це, але ми не змогли влаштовувати багато боїв і битися з чемпіонами. Тому перейшов у легку вагу.

Якщо в майбутньому мій промоутер зможе влаштувати мені бої з топовими суперниками у другій напівлегкій вазі, можу спуститися вниз. Я здатен скинути вагу і битися з топами 130 фунтів. Напівсередня вага точно не для мене. 135 фунтів – мій ліміт, адже це і так не моя природня вага. Не забувайте, мені не 20 років. Мені вже 31».

«Проблеми через боксерську політику, через телевізійну конкуренцію, - доповнив відповідь Ломаченка його менеджер Еґіс Клімас. – Саме з цієї причини Василь був змушений змінити вже три дивізіони. Щоразу ми чули: «Цей бій не вдасться зробити, адже цей боєць працює з іншим промоутером, а той чемпіон боксує на іншій телеплатформі». Ми апріорі не могли зібрати всі титули в напівлегкій і другій напівлегкій вазі. Але тепер у нас з'явилася ця нагода. Тому наступного разу, коли ми будемо записувати черговий епізод, нам знадобляться ще два столи під ще два чемпіонські титули».

«Ломаченко в ліміті легкої ваги? – перепитав Тедді Атлас. – Якщо чесно, він навіть не думає про зважування. Він легко робить ліміт. Йому було дуже складно на початку шляху. Адже ніхто не хотів битися з хлопцем з рекордом 3-1. Але зараз він – лідер «Паунда» (рейтингу бійців незалежно від вагової категорії, - «Главком»). Зараз бій проти Ломаченка – ще й гарантія відмінного гонорару. Так що тепер все набагато простіше».

Атлас згоден з тим, що Ломаченку не варто підійматися в напівсередню вагу: «Він вже виграв титули в трьох вагових дивізіонах. Цього і так достатньо. І він точно не перейде в напівсередню вагу. Можливо, він би міг спробувати взяти титул в першій напівсередній вазі. Але він реально дуже поступається в антропометрії. Він занадто малий».

Під час розмови Ломаченка також попрохали прокоментувати слова промоутера Флойда Мейвезера (Mayweather Promotions), який не приховує, що не має наміру найближчим часом зводити в рингу свою топ-зірку Жервонту Девіса з Василем, а вважає за краще дочекатися, поки українець постаріє.

«Це тому, що вони не спортсмени, а бізнесмени, - каже Ломаченко. – Вони тут тільки заради грошей. А мене цікавлять бої з кращими з кращих. Мені це потрібно заради спадщини і заради історії. Заради моєї історії і заради історії боксу».