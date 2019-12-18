Джошуа уже готується до бою проти Усика



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Ентоні Джошуа SkyNews

Британський боксер вивчає стиль українського опонента

Чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBO Ентоні Джошуа уже розпочав готуватися до ймовірного поєдинку проти українця Олександра Усика. Наразі британець вивчає стиль опонента.

«Хочу, аби суперники на кшталт Усика були в моєму переліку. Тоді зможу сказати, що перемагав таких хлопців. Усик відмінно використовує ноги та відмінно працює руками. Якщо ти його таки впіймав, він пом’якшує удари рукавицями. Я вже почав вивчати Усика, починаючи з роботи ніг та закінчуючи положенням рук. Також планую зустрітися з колишніми суперниками Усика, аби краще зрозуміти, як його перемогти», - передає слова Джошуа The Mirror.

Раніше стало відомо, що WBO офіційно зобов’язала Джошуа провести захист чемпіонського титулу проти Олександра Усика.

Сам українець, який раніше успішно дебютував у надважкій ваговій категорії, в березні може зустрітися з Дереком Чісорою.

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