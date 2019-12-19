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    Джошуа бажає битися з Усиком замість Пулєва

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    Ентоні Джошуа - Джошуа бажає битися з Усиком замість Пулєва
    Ентоні Джошуа
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    Британський чемпіон вважає українця сильнішим суперником

    Британський чемпіон світу з боксу в надважкій вазі за версіями WBA, WBO, IBF та IBО Ентоні Джошуа (23-1, 21 КО) у наступному бою бажає битися проти українця Олександра Усика (17-0, 13 КО), а не проти болгарського боксера Кубрата Пулєва (28-1, 14 КО).   

    «У мене є вподобання, але не хотів би, аби виглядало, ніби я не поважаю іншого бійця. Я хочу битися проти сильнішого боксера, принаймні на папері. У Усика більше досягнень, у нього добрий рекорд, то ж зустрінуся з ним», - передає слова Джошуа The Metro.

    Усик та Пулєв є обов’язковими претендентами на титули Джошуа. Британець повернув чемпіонські пояси після реваншу проти Енді Руїса.

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    Олександр Усик у жовтні успішно дебютував у надважкій ваговій категорії та заявив про готовність до чемпіонських боїв у дивізіоні. 

    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа
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