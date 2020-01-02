Промоутер Top Rank: Бій між Ломаченком і Лопесом точно відбудеться, все вирішено



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Василь Ломаченко - Теофімо Лопес. То буде більше, ніж просто бій Коллаж із соцмереж

Обидва бійці є підопічними Боба Арума

Глава промоутерської компанії Top Rank Боб Арум повідомив, що поєдинок у легкій вазі за об'єднання всіх титулів між володарем трьох поясів Василем Ломаченком і чемпіоном IBF Теофімо Лопесом точно відбудеться, але тепер залишилося лише визначити місце проведення бою.

Крім традиційного варіанту зі США, з'явилася нагода організувати бій у Саудівській Аравії, де недавно билися супертяжі Ентоні Джошуа і Енді Руїс.

«Бій точно відбудеться, все вирішено. Залишилося визначити місце проведення. У нас є дві пропозиції з Нью-Йорка: «Медісон Сквер Ґарден» і «Barclays Center». Крім того, Саудівська Аравія теж хоче організувати цей поєдинок.

Коли? Бій відбудеться у квітні. У гіршому випадку, в травні, якщо ми все ж погодимося зробити поєдинок в Саудівській Аравії. Раніше ніяк, адже мусульмани святкуватимуть Рамадан (до 23 травня)»

Промоутер розмірковує про шанси Лопеса: «Послухайте, всі молоді бійці хочуть битися з Ломаченком. Бій Ломаченко – Лопес – щось більше. Це пекельно крутий бій. Лопес вважає, що він готовий. Він вже й так усіх здивував. Я був шокований тим, як він відібрав пояс у Річарда Коммі. Адже я був впевнений, що бій для нього вийде довгим і важким», - цитує Арума BoxingScene.com.