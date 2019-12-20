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    У таборі Усика не підтвердили ймовірний наступний бій проти Чісори

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    Олександр Красюк та Олександр Усик - У таборі Усика не підтвердили ймовірний наступний бій проти Чісори
    Олександр Красюк та Олександр Усик
    ringside24.com

    Промоутер українця радить дочекатися офіційної інформації

    Промоутер українського боксера надважкої вагової категорії Олександра Усика Олександр Красюк не підтвердив повідомлення про наступний бій 7 березня проти британця Дерека Чісори.

    «Я не поспішав би з такою категоричністю з датами та суперниками», - прокоментував Красюк в мережі Інстаграм інформацію про ймовірний бій Усика проти Чісори.

    Раніше повідомлялося, що команди українця та британця мають почати перемовини про організацію поєдинку.

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    Згодом також з’явилися повідомлення про бажання чемпіона світу за чотирма версіями Ентоні Джошуа битися проти Усика.

    У таборі українця після його успішного дебюту в надважкій вазі заявили про готовність до чемпіонських боїв.

    бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Дерек Чісора
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