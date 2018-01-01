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    Ломаченко прибув підтримати Усика у бою з Брієдісом (фото)

    Василь прилетів у Ригу, де і відбудеться поєдинок у суботу, 27 січня
    Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко прибув до Риги. Там він підтримає свого товариша та співвітчизника Олександра Усика у бою з латвійцем Майрісом Брієдісом, інформує boxingnews.com.ua. Нагадаємо, Усик записав пісню англійською мовою. Також Олександр обіцяв, що не розчарує українців у майбутньому
    • Сьогодні, 17:03
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    Василь прилетів у Ригу, де і відбудеться поєдинок у суботу, 27 січня

    Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко прибув до Риги.

    Там він підтримає свого товариша та співвітчизника Олександра Усика у бою з латвійцем Майрісом Брієдісом, інформує boxingnews.com.ua.

    Нагадаємо, Усик записав пісню англійською мовою.

    Також Олександр обіцяв, що не розчарує українців у майбутньому двобої.

    Окрім того, Усик розповів, як з митрополитом УПЦ Московського патріархату говорив про духовне.

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    Ломаченко прибув підтримати Усика у бою з Брієдісом (фото)
    Ломаченко прибув підтримати Усика у бою з Брієдісом (фото)

    бокс Василь Ломаченко Олександр Усик
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