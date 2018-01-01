Ломаченко прибув підтримати Усика у бою з Брієдісом (фото)
- Сьогодні, 17:03
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Василь прилетів у Ригу, де і відбудеться поєдинок у суботу, 27 січня
Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко прибув до Риги.
Там він підтримає свого товариша та співвітчизника Олександра Усика у бою з латвійцем Майрісом Брієдісом, інформує boxingnews.com.ua.
Нагадаємо, Усик записав пісню англійською мовою.
Також Олександр обіцяв, що не розчарує українців у майбутньому двобої.
Окрім того, Усик розповів, як з митрополитом УПЦ Московського патріархату говорив про духовне.
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