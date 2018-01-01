Ломаченко прибув підтримати Усика у бою з Брієдісом (фото)

Василь прилетів у Ригу, де і відбудеться поєдинок у суботу, 27 січня

Чемпіон світу за версією WBO у другій напівлегкій вазі українець Василь Ломаченко прибув до Риги. Там він підтримає свого товариша та співвітчизника Олександра Усика у бою з латвійцем Майрісом Брієдісом, інформує boxingnews.com.ua. Нагадаємо, Усик записав пісню англійською мовою. Також Олександр обіцяв, що не розчарує українців у майбутньому