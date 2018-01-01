«Не розчарую українців». У Ризі пройшло відкрите тренування Усика та Брієдіса

«Мене приїде підтримати велика кількість людей з України і я не збираюся їх розчаровувати»

У Ризі відбулося спільна відкрите тренування Олександра Усика і Майріса Брієдіса. Близько 2000 глядачів змогли оцінити фізичну форму двох чемпіонів світу перед поєдинком, який відбудеться в цю суботу, 27 січня, в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, повідомила «Главкому» прес-служба K2 Promotions. «Здорово бачити



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Олександр Усик

«Мене приїде підтримати велика кількість людей з України і я не збираюся їх розчаровувати»

У Ризі відбулося спільна відкрите тренування Олександра Усика і Майріса Брієдіса.

Близько 2000 глядачів змогли оцінити фізичну форму двох чемпіонів світу перед поєдинком, який відбудеться в цю суботу, 27 січня, в рамках півфіналу Всесвітньої боксерської суперсерії, повідомила «Главкому» прес-служба K2 Promotions.

«Здорово бачити таку кількість людей вже на відкритому тренуванні. Я з нетерпінням очікую, яка атмосфера буде на Арена Рига, адже мене приїде підтримати велика кількість людей з України і я не збираюся їх розчаровувати», - зазначив Чемпіон світу за версією WBO у важкій вазі Олександр Усик.

«Ми виконали відмінну роботу в тренувальному таборі. Я готовий вийти в ринг проти Олександра Усика, готовий пройти всі 12 раундів. Дуже чекаю поєдинку», - сказав Чемпіон світу WBC у важкій вазі Майріс Брієдіс.

Сьогодні Олександр Усик і Майріс Бріедіс проведуть фінальну прес-конференцію.