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    Український боксер Олександр Усик записав пісню англійською мовою (відео)

    Фраза «I'm very feel» дуже сподобалася англомовній публіці
    У день офіційної процедури зважування перед поєдинком Усик – Марко Хук один з журналістів поставив запитання Олександру: «Як ви себе почуваєте?» (Нow do you feel?). «I'm feel! I'm very feel!» - відповів тоді Олександр. На наступний день, у день бою, коли журналіст знову запитав Усика те ж саме, і боксер, уже знаючи,
    • Сьогодні, 21:45
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    Олександр Усик
    Олександр Усик

    Фраза «I'm very feel» дуже сподобалася англомовній публіці

    У день офіційної процедури зважування перед поєдинком Усик – Марко Хук один з журналістів поставив запитання Олександру: «Як ви себе почуваєте?» (Нow do you feel?).

    «I'm feel! I'm very feel!» - відповів тоді Олександр.

    На наступний день, у день бою, коли журналіст знову запитав Усика те ж саме, і боксер, уже знаючи, що таке формулювання неправильне, впевнено відповів: «I'm feel! I'm very feel!!».

    Тоді і виникла ідея створення пісні, яка була вже записана у студії з Олександром Усиком через півтора місяці після народження фрази «I'm very feel».

    Фраза дуже полюбилася англомовній публіці, йдеться у прес-релізі, який отримав «Главком».

    Вашій увазі ексклюзивне відео «I'm very feel»:

    Нагадаємо, Усик розповів, як з митрополитом УПЦ Московського патріархату говорив про духовне.

    бокс Олександр Усик
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