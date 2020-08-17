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    Ломаченко проти Усика: боксери влаштували змагання в рибалці

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    Ломаченко та Усик&nbsp; - Ломаченко проти Усика: боксери влаштували змагання в рибалці
    Ломаченко та Усик 
    Світлина - ritmeurasia.org

    Українські боксери відпочили від тренувального процесу

    Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик перервали свою підготовку до наступних боїв, вирушивши на спільну рибалку, повідомляє Instagram-сторінка «lomus_official».

    Відпочинок на рибалці у Ломаченка та Усика проходить за спортивним принципом. Той, хто програє, а саме зловить менше риби – повинен поплисти до берегу, а переможець зробить це на човні.  

    «Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби - пливе на берег «своїм ходом», - йдеться у записі «LomUs» в Instagram.

    Чемпіона світу за версіями WBA Super/WBO в легкій вазі Ломаченка цієї осені очікує об'єднавчий поєдинок з американським чемпіоном IBF в тій же вазі Теофімо Лопесом. Натомість Усик змагатиметься у суперважкій ваговій категорії із британцем Дереком Чісорою.

    Читайте також: Була досягнута домовленість про бій між Ломаченком і Лопесом.

    Джерело: lomus_official

    Александр Усик Василь Ломаченко
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