Ломаченко проти Усика: боксери влаштували змагання в рибалці



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ломаченко та Усик Світлина - ritmeurasia.org

Українські боксери відпочили від тренувального процесу

Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик перервали свою підготовку до наступних боїв, вирушивши на спільну рибалку, повідомляє Instagram-сторінка «lomus_official».

Відпочинок на рибалці у Ломаченка та Усика проходить за спортивним принципом. Той, хто програє, а саме зловить менше риби – повинен поплисти до берегу, а переможець зробить це на човні.

«Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби - пливе на берег «своїм ходом», - йдеться у записі «LomUs» в Instagram.

Чемпіона світу за версіями WBA Super/WBO в легкій вазі Ломаченка цієї осені очікує об'єднавчий поєдинок з американським чемпіоном IBF в тій же вазі Теофімо Лопесом. Натомість Усик змагатиметься у суперважкій ваговій категорії із британцем Дереком Чісорою.

Джерело: lomus_official