Ломаченко проти Усика: боксери влаштували змагання в рибалці
Українські боксери відпочили від тренувального процесу
Українські боксери Василь Ломаченко та Олександр Усик перервали свою підготовку до наступних боїв, вирушивши на спільну рибалку, повідомляє Instagram-сторінка «lomus_official».
Відпочинок на рибалці у Ломаченка та Усика проходить за спортивним принципом. Той, хто програє, а саме зловить менше риби – повинен поплисти до берегу, а переможець зробить це на човні.
«Дух змагання у всьому. Хто зловить менше риби - пливе на берег «своїм ходом», - йдеться у записі «LomUs» в Instagram.
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Дух соревнования во всем Кто поймает меньше рыбы - плывет на берег «своим ходом». #fun @lomachenkovasiliy @usykaa @lomus_shop
Чемпіона світу за версіями WBA Super/WBO в легкій вазі Ломаченка цієї осені очікує об'єднавчий поєдинок з американським чемпіоном IBF в тій же вазі Теофімо Лопесом. Натомість Усик змагатиметься у суперважкій ваговій категорії із британцем Дереком Чісорою.
Джерело: lomus_official