  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Луческу про Суперкубок України: організована команда перемогла технічну

    • Розсилка
    Луческу тепер має перший трофей в якості тренера&nbsp;&laquo;Динамо&raquo;&nbsp; - Луческу про Суперкубок України: організована команда перемогла технічну
    Луческу тепер має перший трофей в якості тренера «Динамо» 
    Twitter «Динамо»

    Румунський фахівець підкреслив технічну складову у грі з «Шахтарем»

    Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу після перемоги «біло-синіх» над «Шахтарем» у поєдинку за Суперкубок України-2020 (3:1) охарактеризував обидві команди.

    Луческу сподобалася гра тих гравців, які змінили травмованих лідерів колективу.

    «Хороша гра за дуже несприятливої погоди. Сьогодні технічна команда грала проти організованої, і перемогу здобула організована команда, незважаючи на те, що гравці «Шахтаря» були дуже сильні технічно. У нас був відсутній цілий ряд гравців, але ті футболісти, які замінили травмованих на полі, грали на межі самопожертвування та показали командну гру, завдяки чому нам удалося перемогти», - зізнався тренер.

    Крім того, Луческу відзначив високий рівень команди у підготовці до матчу з «Шахтарем», а також побажав «гірникам» удачі в Лізі чемпіонів.

    Читайте також: Луческу встановив рекорд Суперкубків України.

    Джерело: Офіційний сайт Динамо

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» ФК «Шахтар» Мірча Луческу
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ