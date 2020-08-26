Луческу про Суперкубок України: організована команда перемогла технічну



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Луческу тепер має перший трофей в якості тренера «Динамо» Twitter «Динамо»

Румунський фахівець підкреслив технічну складову у грі з «Шахтарем»

Головний тренер київського «Динамо» Мірча Луческу після перемоги «біло-синіх» над «Шахтарем» у поєдинку за Суперкубок України-2020 (3:1) охарактеризував обидві команди.

Луческу сподобалася гра тих гравців, які змінили травмованих лідерів колективу.

«Хороша гра за дуже несприятливої погоди. Сьогодні технічна команда грала проти організованої, і перемогу здобула організована команда, незважаючи на те, що гравці «Шахтаря» були дуже сильні технічно. У нас був відсутній цілий ряд гравців, але ті футболісти, які замінили травмованих на полі, грали на межі самопожертвування та показали командну гру, завдяки чому нам удалося перемогти», - зізнався тренер.

Крім того, Луческу відзначив високий рівень команди у підготовці до матчу з «Шахтарем», а також побажав «гірникам» удачі в Лізі чемпіонів.

Джерело: Офіційний сайт Динамо