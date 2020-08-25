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    «Шахтар» погодився продати українського захисника в італійський клуб - ЗМІ

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    В активі Матвієнка 26 проведених матчів за національну збірну України&nbsp; - «Шахтар» погодився продати українського захисника в італійський клуб - ЗМІ
    В активі Матвієнка 26 проведених матчів за національну збірну України 
    Twitter Шахтаря

    Оборонець збірної України близький аби продовжити кар’єру в італійській Серії А

    Захисник донецького «Шахтаря» та збірної України Микола Матвієнко найближчим часом може поповнити ряди італійського «Наполі».

    Стало відомо, що представники «Наполі» і донецького «Шахтаря» вже провели зустріч, де обговорили трансфер Матвієнка.

    Донецький клуб погодився продати центрбека за 15 млн євро плюс десять відсотків від наступного продажу. Наразі трасферна вартість футболіста за даними авторитетного ресурсу transfermarkt оцінюється в чотири млн євро.

    Примітно, що неаполітанський клуб за підсумками крайнього сезону Серії А посів сьоме місце та виступатиме Лізі Європи.

    В активі Матвієнка за підсумками минулого сезону 38 матчів у складі «гірників» - один гол і  одна гольова передача.

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    Джерело: betnews365.com

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Збірна України ФК «Шахтар» Серія А ФК Наполі Микола Матвієнко
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