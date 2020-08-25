  1. Головна
  2. Спорт
  3. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Нові правила: ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у збірні

    • Розсилка
    Національна збірна України з футболу&nbsp; - Нові правила: ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у збірні
    Національна збірна України з футболу 
    Світлина - football24

    Нові правила діятимуть тимчасово

    Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) тимчасово встановила нові правила від'їзду футболістів в національні команди, повідомляє прес-центр ФІФА.

    Футбольним клубам дозволили не відправляти гравців в національні команди, якщо існують наступні умови:

    • В країні прибуття футболіста встановлений обов'язковий карантин від 5 днів;
    • В країні існує обмеження на в'їзд / виїзд;
    • В країні немає винятків для спортсменів в вище перерахованих умовах;

    Тимчасові правила вступили в силу з-за міркувань безпеки у зв'язку з пандемією пандемії коронавірусу в світі.

    Зазначено, що дані правила будуть діяти з 31 серпня по 8 вересня для матчів чоловічих команд, і з 14 по 22 вересня - для жіночих.

    Примітно, на початку вересня відбудуться матчі Ліги націй в яких збірна України проведе зустрічі зі Швейцарією і Іспанією.

    Читайте також: «Карпати» назвали ім’я нового наставника.

     

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФІФА Збірна України
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Читайте також:
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ