Нові правила: ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у збірні



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Національна збірна України з футболу Світлина - football24

Нові правила діятимуть тимчасово

Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) тимчасово встановила нові правила від'їзду футболістів в національні команди, повідомляє прес-центр ФІФА.

Футбольним клубам дозволили не відправляти гравців в національні команди, якщо існують наступні умови:

В країні прибуття футболіста встановлений обов'язковий карантин від 5 днів;

В країні існує обмеження на в'їзд / виїзд;

В країні немає винятків для спортсменів в вище перерахованих умовах;

Тимчасові правила вступили в силу з-за міркувань безпеки у зв'язку з пандемією пандемії коронавірусу в світі.

Зазначено, що дані правила будуть діяти з 31 серпня по 8 вересня для матчів чоловічих команд, і з 14 по 22 вересня - для жіночих.

Примітно, на початку вересня відбудуться матчі Ліги націй в яких збірна України проведе зустрічі зі Швейцарією і Іспанією.