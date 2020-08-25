Нові правила: ФІФА дозволила клубам не відпускати гравців у збірні
Національна збірна України з футболу
Світлина - football24
Нові правила діятимуть тимчасово
Рада Міжнародної федерації футболу (ФІФА) тимчасово встановила нові правила від'їзду футболістів в національні команди, повідомляє прес-центр ФІФА.
Футбольним клубам дозволили не відправляти гравців в національні команди, якщо існують наступні умови:
- В країні прибуття футболіста встановлений обов'язковий карантин від 5 днів;
- В країні існує обмеження на в'їзд / виїзд;
- В країні немає винятків для спортсменів в вище перерахованих умовах;
Тимчасові правила вступили в силу з-за міркувань безпеки у зв'язку з пандемією пандемії коронавірусу в світі.
Зазначено, що дані правила будуть діяти з 31 серпня по 8 вересня для матчів чоловічих команд, і з 14 по 22 вересня - для жіночих.
Примітно, на початку вересня відбудуться матчі Ліги націй в яких збірна України проведе зустрічі зі Швейцарією і Іспанією.
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