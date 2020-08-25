Луческу встановив рекорд Суперкубків України

Мірча Луческу вміє вигравати Суперкубок України Світлина - Динамо від Шурика

Більше за румунського тренера цього трофею не вигравав ніхто. Ні серед гравців, ні серед тренерів

У сповненому драматизму матчі, де команди сфолили лише 20 разів і отримали на двох лише дві жовтих картки, команда київського «Динамо» перемогла 3:1 донецький «Шахтар» і втретє поспіль та вдев’яте в історії здобула Суперкубок України. Голи у переможців забили Карлос Де Пена, Жерсон Родріґес і Фран Соль, у невдах – Жуніор Мораєш. Мірчі Луческу вдалося втримати трофей, який до того два роки поспіль для киян здобував білоруський спеціаліст Олександр Хацкевич. Цікаво, що сім з восьми своїх Суперкубків «Шахтар» здобував саме під керівництвом Луческу.

Більше за румунського тренера цього трофею не здобував ніхто. Зокрема й серед гравців. Рекордсменом за кількістю Суперкубків між футболістів є екс-капітан, а нині тренер «Шахтаря» Даріо Срна, який теж вигравав усі сім попередніх Суперкубків «гірників». По п’ять трофеїв виграли динамівець Олександр Шовковський, донеччани Олександр Кучер, Ярослав Ракицький і Тарас Степаненко. Мова про гравців, які виходили на поле в матчах за Суперкубок і відповідно мають до перемог безпосередній стосунок. Ті, хто залишався у резерві, не враховані.

Поміж нинішніх переможців Суперкубок вчетверте виграли Віталій Буяльський і Сергій Сидорчук. Вони порівнялися з Бадром ель-Каддурі, Разваном Рацом, Томашем Гюбшманом, Олександром Гладким, Алексом Тейшейрою, Луїсом Адріано і Денисом Гармашем.

Свій третій Суперкубок України виграв поляк Томаш Кендзьора. Вдруге трофеєм заволоділи Микола Шапаренко, Георгій Цитаїшвілі, Олександр Караваєв та Карлос Де Пена. Вперше володарями Суперкубка стали Георгій Бущан, Олександр Тимчик, Олександр Сирота, Богдан Леднєв, Олександр Андрієвський і Владислав Супряга. Жерсон Родріґеш та Фран Соль стали першими представниками Люксембургу та Іспанії, які виграли Суперкубок України.