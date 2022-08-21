Магучіх завоювала «золото» зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи

Магучіх играла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи

Магучіх стрибнула на 1.95 метрів

Ярослава Магучіх виграла змагання зі стрибків у висоту на чемпіонаті Європи з легкої атлетики та принесла збірній України золоту медаль. Про це повідомляє «Суспільне»

Для перемоги українці вистачило стрибка на 1.95. Магучіх урешті не взяла 1.97 м, проте завдяки успішним спробам на попередніх висотах усе одно забезпечила собі «золото». Так само на 1.95 метра зупинилася чорногорка Марія Вуковіч, яка вперше в кар'єрі виграла срібну медаль такого рівня. «Бронзу», також дебютну, здобула 17-річна сербка Ангеліна Топіч.

У німецькому Мюнхені завершився останній фінал за участю України на Мультиспортивному чемпіонаті Європи-2022. У ньому українські легкоатлетки боролися за медалі у стрибках у висоту серед жінок, де збірну представляли одразу три спортсменки: Ярослава Магучіх, Ірина Геращенко та Юлія Левченко.

Нагадаємо, Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золоту» нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменки з України виграли змагання у двійці на дистанції 500 метрів.