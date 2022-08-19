Україна здобула першу медаль на Євро-2022 у легкій атлетиці

Проценко завоював першу медаль для України на ЧЄ в Мюнхені

Проценко завоював «бронзу» у секторі для стрибків у висоту

На Мультиспортивному чемпіонаті Європи відбувся один із наймасовіших фіналів за участі України у легкій атлетиці - чоловічі стрибки у висоту. Про це повідомляє «Суспільне».

Андрій Проценко завоював «бронзу» у секторі для стрибків у висоту серед чоловіків. Подолавши планку на висоті 2,27 м, він поступився німцю Тобіасу Потьє лише через більшу кількість використаних спроб. Тріумфатором став італієць Джанмарко Тамб'єрі, якому підкорилася висота 2,30 м.

А ще один українець Олег Дорощук із результатом 2,23 м зупинився за крок від п'єдесталу, ставши четвертим.

Для Проценка фінал Євро-2022 став шостим в історії. На п'яти попередніх континентальних першостях 34-річний стрибун лише одного разу вигравав нагороду: у 2014 році, поступившись у боротьбі за "золото" Богданові Бондаренко. А ось 21-річний Дорощук дебютував на рівні чемпіонатів Європи, через місяць після першого виступу на чемпіонаті світу.

Нагадаємо, Олена Старікова стала бронзовою призеркою мультиспортивного Євро-2022 в кейріні.

Українка виборола другу для себе нагороду чемпіонату Європи-2022, після «срібла» в гіті. Загалом ж ця нагорода стала для спортсменки десятою на континентальних першостях.