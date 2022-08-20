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Українки Лузан та Четверікова виграли «золото» чемпіонату Європи з веслування

Христина Жиренко
glavcom.ua
Українки Лузан та Четверікова виграли «золото» чемпіонату Європи з веслування
Лузан та Четверікова – нові чемпіонки Європи
фото: AP

Загалом у веслуванні на Мультиспортивному Євро Україна вже здобула чотири медалі

Українські каноїстки Людмила Лузан та Анастасія Четверікова здобули «золоту» нагороду на чемпіонаті Європи з веслування на байдарках та каное. Спортсменки з України виграли змагання у двійці на дистанції 500 метрів.

Мультиспортивний чемпіонат Європи-2022 триває у німецькому Мюнхені.

Чемпіонат Європи з веслування. Каное-двійки (500 м, жінки)

  1. Україна (Людмила Лузан та Анастасія Четверікова) – 1:57.672 хв
  2. Угорщина – 1:58.924 хв
  3. Польща – 1:59.572 хв

Нагадаємо, що Людмила Лузан також на чемпіонаті Європи стала другою в одиночному каное на дистанції 500 метрів.

Варто зазначити, що Лузан та Четверікова здобули «срібло» на дистанції 500 метрів у каное-двійці на Олімпіаді у Токіо. А на останніх двох чемпіонатах світу вони здобули «золото» (2021 рік) та «срібло» (2022 рік).

Загалом у веслуванні на Мультиспортивному Євро Україна вже здобула чотири медалі. Крім нагород Лузан, «срібло» та «бронзу» вибороли паравеслувальники Владислав Єпіфанов та Наталія Лагутенко.

Теги: чемпіонат Європи Анастасія Четверикова Людмила Лузан веслування на байдарках і каное

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