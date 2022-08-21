Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа

Після поєдинку Усик та Джошуа разом підняли прапор України

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика.

Олександр Усик роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.

Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівська Аравія.

У поєдинку-реваншу на кону стояли всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

Одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа був українець Віктор Фесечко. Він працював одним із трьох суддів, які вестили рахунок. Разом з українцем бій судитили британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман. Рефері в рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона.

Зазначимо, що підтримати під час бою Олександра Усика приїхали бійці Збройних сил України. Також поряд з Усиком був тренер Василь Ломаченко та дружина боксера.

На початку бою Джошуа потужно пробив у корпус Усика, однак українець також знайшов двома ударами голову британця.

У четвертому раунді Джошуа намагався зловити українця аперкотом, однак чемпіон уникнув удару.

П'ятий раунд: Усик продовжує знаходити удари в голову Джошуа, британець відповів ударом нижче пояса.

Восьмий раунд: серія потужних ударів у живіт Усику від Джошуа. Українець втримався, однак британець збив темп чемпіона.

Дев'ятий раунд видався надважким для Усика. Джошуа був близький до того, щоб нокаутувати українця, але чемпіон втримався.

Проте вже у десятому раунді Усик дав гідну відсіч противнику.

Зазначимо, що після поєдинку Усик та Джошуа разом підняли прапор України.

Зазначимо, що 19 у Саудівській Аравії відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.