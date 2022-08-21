Головна Спорт Новини
search button user button menu button

Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа

Альона Боженко
glavcom.ua
Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа
Усик переміг Джошуа

Після поєдинку Усик та Джошуа разом підняли прапор України

Чемпіон світу за версіями WBA, WBO та IBF у надважкій вазі Олександр Усик (19-0, 13 КО) британець Ентоні Джошуа (24-2, 22 КО) зустрілися у реванші. Бій завершився перемогою Олександра Усика.

Олександр Усик роздільним рішенням суддів зберігає за собою чемпіонські титули 115-113, 116-112 на користь українця, та 115-113 на користь Джошуа.

Битва проходила на арені Jeddah Super Dome в Джидді у Саудівська Аравія.

У поєдинку-реваншу на кону стояли всі титули, які українець відібрав у британця минулого року, а також пояс журналу The Ring.

Одним із суддів бою між Олександром Усиком та Ентоні Джошуа був українець Віктор Фесечко. Він працював одним із трьох суддів, які вестили рахунок. Разом з українцем бій судитили британець Стів Грей та американець Гленн Фельдман. Рефері в рингу призначено пуерториканця Луїса Пабона.

Зазначимо, що підтримати під час бою Олександра Усика приїхали бійці Збройних сил України. Також поряд з Усиком був тренер Василь Ломаченко та дружина боксера.

На початку бою Джошуа потужно пробив у корпус Усика, однак українець також знайшов двома ударами голову британця.

У четвертому раунді  Джошуа намагався зловити українця аперкотом, однак чемпіон уникнув удару. 

П'ятий раунд: Усик продовжує знаходити удари в голову Джошуа, британець відповів ударом нижче пояса.

Восьмий раунд: серія потужних ударів у живіт Усику від Джошуа. Українець втримався, однак британець збив темп чемпіона.

Дев'ятий раунд видався надважким для Усика. Джошуа був близький до того, щоб нокаутувати українця, але чемпіон втримався.

Проте вже у десятому раунді Усик дав гідну відсіч противнику.

Зазначимо, що після поєдинку Усик та Джошуа разом підняли прапор України.

Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа фото 1

Зазначимо, що 19 у Саудівській Аравії відбулася офіційна процедура зважування перед боєм-реваншем між Олександром Усиком та британцем Ентоні Джошуа.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що бій між українським боксером Олександром Усиком і британцем Ентоні Джошуа остаточно погоджено. Бій планували провести 23 липня. Однак ще наприкінці травня стало відомо, що другий поєдинок між боксерами відкладуть на два-три тижні через питання прав на показ.

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Усик знову постав перед глядачами з козацькою чуприною та вусами
Фінальне зважування перед боєм із Джошуа. Усик вразив своїм образом
19 серпня, 17:20
Усик представ у образі справжнього козака
Олександр Усик заспівав «Ой у лузі» після дуелі поглядів з Ентоні Джошуа (відео)
17 серпня, 17:34
Віктор Фесечко (праворуч), як і минулого року, знову працюватиме на поєдинку Усик-Джошуа
Бій Усика з Джошуа судитиме українець зі спецназу
Вчора, 10:55

Новини

Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа
Олександ Усик виграв бій проти Ентоні Джошуа
Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Розпочався бій Олександра Усика та Ентоні Джошуа
Українки Лузан та Четверікова виграли «золото» чемпіонату Європи з веслування
Українки Лузан та Четверікова виграли «золото» чемпіонату Європи з веслування
Кличко: сьогодні відбудеться ще один бій за Україну
Кличко: сьогодні відбудеться ще один бій за Україну
Як Бех-Романчук повторила досягнення легендарної олімпійської чемпіонки (відео)
Як Бех-Романчук повторила досягнення легендарної олімпійської чемпіонки (відео)
Бій Усика з Джошуа судитиме українець зі спецназу
Бій Усика з Джошуа судитиме українець зі спецназу

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
55K
У штабі окупантів у Севастополі прогримів вибух (фото, відео)
45K
На виїзді із Севастополя утворився величезний затор
44K
Як кримчани панікують і розкривають місцезнаходження ворожих ППО (відео)
42K
Аналітики ISW розповіли, де рашисти можуть розгорнути «добровольчі» підрозділи
42K
Гетманцев накинувся на жителів мирних міст, яких обурило падіння гривні
36K
«Американський адвокат» Путіна оприлюднив нові меседжі

Новини

ЗСУ відбили наступ окупантів під Харковом – Генштаб
Вчора, 07:16
Генштаб назвав напрямки, де ЗСУ успішно відбили атаку ворога
19 серпня, 18:44
Рашисти розбудовують аеродром у Білорусі: супутникові знімки
19 серпня, 18:00
Рашисти атакували Дніпропетровщину: снаряди прилетіли у житлові квартали
19 серпня, 16:59
СБУ викрила на Херсонщині посадовців пенітенціарної системи, які працювали на РФ
19 серпня, 16:42
«Укрзалізниця» попередила про затримку потягів на харківському напрямку
19 серпня, 16:25

Прес-релізи

Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
Гелікоптер, придбаний через United24, відправлено на фронт
19 серпня, 16:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту