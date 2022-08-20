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Майк Тайсон опинився в інвалідному візку (фото)

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Майк Тайсон опинився в інвалідному візку (фото)
56-річний Майк Тайсон не розраховує прожити довго
фото: Fox News

Тайсон має серйозні проблеми зі спиною

Легенда світового боксу, колишній абсолютний чемпіон світу у важкій вазі Майк Тайсон має серйозні проблеми зі здоров'ям. Про це пише Fox News.

Тайсон через проблеми зі спиною зараз змушений пересуватися за допомогою інвалідного візка.

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У своєму недавньому інтерв'ю 56-річний Тайсон приголомшив своїх шанувальників заявою про те, що через проблеми зі здоров'ям не розраховує прожити довго.

Нагадаємо, що після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Тайсон був одним із перших, хто підтримав український народ.

Також легендарний боксер записав відеозвернення до українців.

Теги: спорт бокс Тайсон

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