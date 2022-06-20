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    Новини

    Легендарний американський боксер звернувся до українців (відео)

    Майк Тайсон підтримав українців - Легендарний американський боксер звернувся до українців (відео)
    Майк Тайсон підтримав українців
    фото з відкритих джерел

    Тайсон: «Я з вами!»

    Легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу, який бориться з агресією Росії. Ролик зі словами колишнього чемпіона світу було опубліковано Федерацією боксу України в Instagram.

    «Це Майк Тайсон. Український народ, я з вами», – сказав колишній боксер на відео.

    Це не перші слова підтримки від Тайсона до українців. Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

    Тайсон назвав війну Росії проти України «війною людства».

    «Послухайте, історія України доводить, що українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами. З ким вони борються? З росіянами. Спочатку це стало бізнес-війною, бо Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер у це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства», – наголосив американський боксер.

    Тим часом український боксер зганьбився через світлину з росіянином.

    Теги: росія окупанти війна Україна Тайсон окупація Майк Тайсон #stoprussia
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    Легендарний американський боксер звернувся до українців (відео)