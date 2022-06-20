Легендарний американський боксер звернувся до українців (відео)

Тайсон: «Я з вами!»

Легенда світового боксу американець Майк Тайсон висловив підтримку українському народу, який бориться з агресією Росії. Ролик зі словами колишнього чемпіона світу було опубліковано Федерацією боксу України в Instagram.

«Це Майк Тайсон. Український народ, я з вами», – сказав колишній боксер на відео.

Це не перші слова підтримки від Тайсона до українців. Раніше боксер поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

Тайсон назвав війну Росії проти України «війною людства».

«Послухайте, історія України доводить, що українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами. З ким вони борються? З росіянами. Спочатку це стало бізнес-війною, бо Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер у це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства», – наголосив американський боксер.

Тим часом український боксер зганьбився через світлину з росіянином.