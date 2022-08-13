33-річний Ф'юрі здобув 32 перемоги у 33 поєдинках у професійній кар'єрі

Британський боксер Тайсон Ф'юрі оголосив про завершення кар'єри.

«Я нарешті вирішив піти. У свій день народження я говорю: «У добрий шлях». Я вдячний усім, хто зробив особливим цей шлях, особливо дружині Періс», - написав Ф'юрі у соцмережах.

Нагадаємо, 24 квітня чемпіон світу за версією Всесвітньої боксерської ради (WBC) у надважкій вазі Тайсон Ф'юрі переміг співвітчизника Ділліана Уайта у головному бою вечора боксу в Лондоні на стадіоні «Уемблі». За той поєдинок спортсмени заробили на двох $41 млн.

Раніше британський боксер Тайсон Ф'юрі оцінив ймовірність бою з українцем Олександром Усиком.

«Цього ніколи не станеться, бо я завершив кар'єру. Але якби цей бій, я б поганяв його по рингу. Адже він середньовага, який просто набрав маси», - сказав Ф'юрі.

33-річний Ф'юрі здобув 32 перемоги у 33 поєдинках у професійній кар'єрі і двічі поспіль успішно провів захист титулу WBC. Ще один поєдинок він завершив унічию.