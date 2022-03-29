Американський боксер Тайсон про війну: «Українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами»

Легенда боксу вважає, що брати Клички зараз роблять найважливішу роботу, перебуваючи на передовій

Легендарний американський боксер Майк Тайсон поділився своєю думкою щодо масштабної військової агресії Росії проти України, а також оцінив активну участь братів Кличків в обороні нашої країни.

«Я знаю братів Кличків, ми знайомі один з одним, але останнім часом я з ними не розмовляв. Благодійний бій із Володимиром Кличком? На мою думку, нам потрібно більше, ніж благодійний поєдинок. Потрібно поставитися до цього дуже серйозно. Нині вони роблять найважливішу роботу. Вони знаходяться на передовій. Не можна зробити щось благодійніше, ніж це», – цитує Тайсона Fightnews в інтерв’ю Fox Business.

Тайсон назвав війну Росії проти України «війною людства».

«Послухайте, історія України доводить, що українці – сильні люди, які з давніх-давен мають справу з росіянами. З ким вони боряться? З росіянами. Спочатку це стало бізнес-війною, бо Росія фінансувала Україну. Але оскільки тепер у це втягнуто багато людей, це перетворилося на війну людства», – наголосив американський боксер

Нагадаємо, що в Україні триває 34-й день повномасштабної війни, розв’язаної путінською Росією.