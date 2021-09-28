Легендарний Майк Тайсон оцінив бій Усика

Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вважає, що в Усика та Джошуа був невдалий день

55-річний легендарний боксер зізнався, що залишився незадоволений поєдинком

Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон поділився у Twitter враженнями від бою Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

55-річний легендарний боксер зізнався, що залишився незадоволений поєдинком важкоатлетів.

«Схоже, у обох хлопців був невдалий день. Після того, що вони показали, ви правда думаєте, що хтось із них впорався б зі мною в мої найкращі роки?» – оцінив Тайсон протистояння Усика і Джошуа.

Раніше стала відома реакція провідних боксерів на перемогу Усика в поєдинку з Джошуа.

Зазначимо, Олександр Усик, який в ніч на 26 вересня переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, сьогодні зібрав пресконференцію, на якій поділився радістю з прихильниками.

Також промоутер Усика Олександр Красюк розповів, Ентоні Джошуа активував опцію про реванш. Наступний бій між важковаговиками може пройти в лютому-березні наступного року.

Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

Український боксер вже повернувся в Україну. В Борисполі він розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.