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    Легендарний Майк Тайсон оцінив бій Усика

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    Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вважає, що в Усика та Джошуа був невдалий день - Легендарний Майк Тайсон оцінив бій Усика
    Колишній чемпіон світу з боксу Майк Тайсон вважає, що в Усика та Джошуа був невдалий день
    фото з відкритих джерел

    55-річний легендарний боксер зізнався, що залишився незадоволений поєдинком

    Колишній чемпіон світу з боксу у важкій вазі американець Майк Тайсон поділився у Twitter враженнями від бою Олександра Усика і Ентоні Джошуа.

    55-річний легендарний боксер зізнався, що залишився незадоволений поєдинком важкоатлетів.

    «Схоже, у обох хлопців був невдалий день. Після того, що вони показали, ви правда думаєте, що хтось із них впорався б зі мною в мої найкращі роки?» – оцінив Тайсон протистояння Усика і Джошуа.

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    Раніше стала відома реакція провідних боксерів на перемогу Усика в поєдинку з Джошуа.

    Зазначимо, Олександр Усик, який в ніч на 26 вересня переміг британця Ентоні Джошуа і став чемпіоном світу з боксу за версіями WBA, WBO, IBF і IBO, сьогодні зібрав пресконференцію, на якій поділився радістю з прихильниками.

    Також промоутер Усика Олександр Красюк розповів, Ентоні Джошуа активував опцію про реванш. Наступний бій між важковаговиками може пройти в лютому-березні наступного року.

    Раніше Усик пояснив, чому на пресконференції перед боєм із Джошуа відповідав українською.

    Український боксер вже повернувся в Україну. В Борисполі він розповів, чому віддав чемпіонські пояси Джошуа

    Тим часом стало відомо, що було написано на рукавицях Усика в бою з Джошуа.

    Теги: бокс Олександр Усик Ентоні Джошуа Майк Тайсон
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    Легендарний Майк Тайсон оцінив бій Усика