Маліновський забив гол команді Шахова. Всього їх було СІМ (відео)



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«Аталантa»у вогні прес-служба клубу Руслана Маліновського

Два українці стали учасниками гольової феєрії на 9 забитих м’ячів у Серії А

Стереотипно Серія А вважається чемпіонатом, де домінують захисні схеми і катеначчо, проте інколи все виходіть з-під контролю. Як, наприклад у матчі двох команд, за які виступають українці - Шахов і Маліновський.

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Матч ці дві команди грали у неділю, 1 березня. Фінальний рахунок гри - 2:7 на користь команди Маліновського. Сам українець вийшов на заміну на 69-й хвилині, але встиг забити свій гол - він став останнім у матчі - сьомим для «Аталанти» та дев’ятим взагалі.

Шахов також вийшов на заміну й зміг побачити гол Маліновського в режимі онлайн.

Лечче - Аталанта 2:7 - дивитися онлайн відео голів та огдяд матчу Автор: Футбол 1-3





Серія A. 26-й тур

«Лечче» - «Аталанта» - 2:7

Голи: Донаті, 17, автогол (0:1). Сапата, 22 (0:2). Сапонара, 29 (1:2). Донаті, 39 (2:2). Ілічіч, 47 (2:3). Сапата, 54 (2:4). Сапата, 62 (2:5). Мюріель, 87 (2:6). Малиновський, 90 + 1 (2:7).

«Лечче»: Габріел - Россеттіні, Донаті, Кальдероні, Лучоні, Манкосу (Шахов, 63), Сапонара, Маєр (Панайотіс Тахцидіс, 63), Дейола, Барак, Лападула.

«Аталанта»: Голліні - Паломіно, Хатебур, Кальдара, Гозенс, де Рон, Пашаліч, Фройлер, Гомес (Малиновський, 69), Ілічіч (Мюріель, 73), Сапата (Тамез, 85).

Попередження: Хатебур, 45 + 1. Паломіно, 57. Лучоні, 66. Сапонара, 70.

Суддя: Масса.

Лечче. Стадіон «Віа дель Маре»