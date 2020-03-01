Олександр Зінченко завоював трофей у Англії (відео)
Віднині у резюме українця є медаль переможця Кубку Англійської ліги. Для Зінченка це вже сьомий трофей у Англії
У неділю, 1 березня, визначився переможець одного з трофеїв англійського футбольного сезону.
Хоч Кубок ліги (а точніше - Карабао Кап) й не належить до числа найбільш престижних нагород сезону - перемогти у цьому турнірі доволі почесно, особливо, коли над тобою висить бан у Лізі Чемпіонів й можливе онулювання кількох титулів чемпіонана країни.
Вдвічі приємно, що медаль отримав українець, причому не у якості статиста, як Тимощук у «Баварії», а цілком заслужено.
Резервіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі своєго клубу. Опонентом манкуніанців був міцний середняк в особі бірмінгемської «Астон Вілли». Українець провів на полі всі 90+ хвилин та посприяв перемозі команди з рахунком 2:1.
Беспосередньо у голах українець участі не брав, але був корисним й отримав схвальну пресу. Будемо сподіватись, це зауважить й Пеп Гвардіола.
- Огляд матчу
- Статистка гри
Кубок Англійської ліги. Фінал
«Астон Вілла» - «Манчестер Сіті» - 1:2
Мбвана Самата (41) - Серхіо Агуеро (20), Родріго Ернандес (30).
Попередження: Ахмед Ель-Мухамада (68), Марвелоуз Накамба (72), Тайрон Мінгс (90 + 3) - Рахім Стерлінг (57), Родріго Ернандес (60)
«Астон Вілла»: Ерья Нюланд - Метт Таргетт, Тайрон Мінгс, Бьорн Енгельс, Фредерік Гільберт, Ахмед Ель-Мухамада (Махмуд Хассан, 70) - Джек Гріліш, Дуглас Луїс, Марвелоуз Накамба, Анвар Ель-Газі (Конор Хуріхейн, 70) - Мбвана Самата (Кінан Девіс, 80).
«Манчестер Сіті»: Клаудіо Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Олександр Зінченко - Давид Сільва (Бернарду Сілва, 77), Родріго Ернандес, Ілкай Гюндоган (Кевін Кевін Де Брейне, 58), Філіп Фоден, Фернандіньо - Серхіо Агуеро (Габріел Жезус, 84), Рахім Стерлінг
Стадіон: «Уемблі» (Лондон, Англія)
Арбітр: Лі Мейсон (Бостон, Англія).
- Сьомий трофей для найтитулованішого українця
Зазначимо, що для Зінченка це вже сьомий трофей на Туманному Альбіоні. Кубок ліги підкорився Зінченко втретє поспіль (2018, 2019, 2020). Також Олександр вигравав двічі Прем'єр-лігу (2017/18, 2018/19), один раз Кубок Англії (2019) і один раз Суперкубок Англії (2019).
Наразі Зінченко є найтитулованішим українським футболістом в англійському футболі. Крім Олександра, в Англії в різні періоди часу грало ще шість українців (Євтушок, Ребров, Лужний, Воронін, Шевченко та Ярмоленко).