Олександр Зінченко завоював трофей у Англії (відео)



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Зінченко у топі Manchester City via Twitter

Віднині у резюме українця є медаль переможця Кубку Англійської ліги. Для Зінченка це вже сьомий трофей у Англії

У неділю, 1 березня, визначився переможець одного з трофеїв англійського футбольного сезону.

Хоч Кубок ліги (а точніше - Карабао Кап) й не належить до числа найбільш престижних нагород сезону - перемогти у цьому турнірі доволі почесно, особливо, коли над тобою висить бан у Лізі Чемпіонів й можливе онулювання кількох титулів чемпіонана країни.

Вдвічі приємно, що медаль отримав українець, причому не у якості статиста, як Тимощук у «Баварії», а цілком заслужено.

Резервіст «Манчестер Сіті» Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі своєго клубу. Опонентом манкуніанців був міцний середняк в особі бірмінгемської «Астон Вілли». Українець провів на полі всі 90+ хвилин та посприяв перемозі команди з рахунком 2:1.

Беспосередньо у голах українець участі не брав, але був корисним й отримав схвальну пресу. Будемо сподіватись, це зауважить й Пеп Гвардіола.

Огляд матчу

Астон Вілла» - «Манчестер Сіті» - 1:2 - дивіться огляд матчу

Статистка гри

Кубок Англійської ліги. Фінал

«Астон Вілла» - «Манчестер Сіті» - 1:2

Мбвана Самата (41) - Серхіо Агуеро (20), Родріго Ернандес (30).

Попередження: Ахмед Ель-Мухамада (68), Марвелоуз Накамба (72), Тайрон Мінгс (90 + 3) - Рахім Стерлінг (57), Родріго Ернандес (60)

«Астон Вілла»: Ерья Нюланд - Метт Таргетт, Тайрон Мінгс, Бьорн Енгельс, Фредерік Гільберт, Ахмед Ель-Мухамада (Махмуд Хассан, 70) - Джек Гріліш, Дуглас Луїс, Марвелоуз Накамба, Анвар Ель-Газі (Конор Хуріхейн, 70) - Мбвана Самата (Кінан Девіс, 80).

«Манчестер Сіті»: Клаудіо Браво - Джон Стоунс, Кайл Уокер, Олександр Зінченко - Давид Сільва (Бернарду Сілва, 77), Родріго Ернандес, Ілкай Гюндоган (Кевін Кевін Де Брейне, 58), Філіп Фоден, Фернандіньо - Серхіо Агуеро (Габріел Жезус, 84), Рахім Стерлінг

Стадіон: «Уемблі» (Лондон, Англія)

Арбітр: Лі Мейсон (Бостон, Англія).

Сьомий трофей для найтитулованішого українця

Зазначимо, що для Зінченка це вже сьомий трофей на Туманному Альбіоні. Кубок ліги підкорився Зінченко втретє поспіль (2018, 2019, 2020). Також Олександр вигравав двічі Прем'єр-лігу (2017/18, 2018/19), один раз Кубок Англії (2019) і один раз Суперкубок Англії (2019).

Наразі Зінченко є найтитулованішим українським футболістом в англійському футболі. Крім Олександра, в Англії в різні періоди часу грало ще шість українців (Євтушок, Ребров, Лужний, Воронін, Шевченко та Ярмоленко).