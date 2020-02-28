Забракований тренерами гравець завдав «Динамо» поразки в першому матчі 2020 року (відео)



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Владислав Супряга декласував клуб, якому належить UA-Футбол

Динамівці поступилися СК «Дніпру-1»

Куплений Ігорем Суркісом за 6,5 мільйонів євро у СК «Дніпра-1» і відданий у цей клуб назад в оренду нападник Владислав Супряга завдав клубові, якому належить, дошкульної поразки в стартовому матчі 2020 року. У рамках української Прем’єр-ліги кияни програли на «Дніпро-Арені» 1:3.

СК «Дніпро-1» - «Динамо» (Київ) – 3:1

Голи: 0:1 – Вербіч (45+4, з пенальті). 1:1 – Супряга (71). 2:1 – Супряга (82). 3:1 – Супряга (90)

СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук (к) – Володимир Адамюк, Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий – Сергій Кравченко – Олександр Назаренко (Папа Ґуйє, 87), Ігор Когут, Франсіско Ді Франко, Чичиков (Супряга, 63) – Хобленко (Владислав Шаповал, 78). Тренер – Дмитро Михайленко

«Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв (Дуелунн, 84) – Олександр Караваєв (Віктор Циганков, 77), Буяльський, Вербіч – Русин (Карлос Де Пена, 77). Тренер – Олексій Михайличенко

Судді: Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Луганськ), Олександра Алдашева (Київ)

Попередження: Олександр Назаренко (34) – Володимир Шепелєв (59), Віталій Миколенко (86)

Вилучення: Володимир Польовий (75) – Буяльський (6)

28 лютого. Дніпро. «Дніпро-Арена»

З шостої хвилини матчу «Динамо» грало в меншості. Після відео-перегляду пряму червону картку отримав півоборонець Віталій Буяльський.

Тим не менш, на перерву «Динамо» пішло лідером у рахунку. З пенальті на четвертій компенсованій хвилині відзначився Беньямін Вербіч.

А в другому таймі настав час Владислава Супряги. Чемпіон світу серед молоді до 20-ти років зрівняв рахунок на 71-й хвилині.

На 82-й, коли СК «Дніпро-1» вже був після вилучення Володимира Польового у меншості, Супряга після подачі кутового забив головою після подачі кутового Георгієві Бущану вдруге.

А в компенсований арбітром час Супряга на контратаці оформив хет-трик – 3:1. Перша сенсація цкраїнського чемпіонату в 2020-му.