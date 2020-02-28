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    Забракований тренерами гравець завдав «Динамо» поразки в першому матчі 2020 року (відео)

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    Владислав Супряга декласував клуб, якому належить - Забракований тренерами гравець завдав «Динамо» поразки в першому матчі 2020 року (відео)
    Владислав Супряга декласував клуб, якому належить
    UA-Футбол

    Динамівці поступилися СК «Дніпру-1»

    Куплений Ігорем Суркісом за 6,5 мільйонів євро у СК «Дніпра-1» і відданий у цей клуб назад в оренду нападник Владислав Супряга завдав клубові, якому належить, дошкульної поразки в стартовому матчі 2020 року. У рамках української Прем’єр-ліги кияни програли на «Дніпро-Арені» 1:3.

    СК «Дніпро-1» - «Динамо» (Київ) – 3:1

    Голи: 0:1 – Вербіч (45+4, з пенальті). 1:1 – Супряга (71). 2:1 – Супряга (82). 3:1 – Супряга (90)

    СК «Дніпро-1»: Валерій Юрчук (к) – Володимир Адамюк, Лопирьонок, Сергій Логінов, Володимир Польовий – Сергій Кравченко – Олександр Назаренко (Папа Ґуйє, 87), Ігор Когут, Франсіско Ді Франко, Чичиков (Супряга, 63) – Хобленко (Владислав Шаповал, 78). Тренер – Дмитро Михайленко

    «Динамо»: Бущан – Кендзьора, Денис Попов, Артем Шабанов, Віталій Миколенко – Сергій Сидорчук (к), Володимир Шепелєв (Дуелунн, 84) – Олександр Караваєв (Віктор Циганков, 77), Буяльський, Вербіч – Русин (Карлос Де Пена, 77). Тренер – Олексій Михайличенко

    Судді: Монзуль (Харків) – Марина Стрілецька (Луганськ), Олександра Алдашева (Київ)

    Попередження: Олександр Назаренко (34) – Володимир Шепелєв (59), Віталій Миколенко (86)

    Вилучення: Володимир Польовий (75) – Буяльський (6)

    28 лютого. Дніпро. «Дніпро-Арена»

    З шостої хвилини матчу «Динамо» грало в меншості. Після відео-перегляду пряму червону картку отримав півоборонець Віталій Буяльський.

    Тим не менш, на перерву «Динамо» пішло лідером у рахунку. З пенальті на четвертій компенсованій хвилині відзначився Беньямін Вербіч.

    А в другому таймі настав час Владислава Супряги. Чемпіон світу серед молоді до 20-ти років зрівняв рахунок на 71-й хвилині.

    На 82-й, коли СК «Дніпро-1» вже був після вилучення Володимира Польового у меншості, Супряга після подачі кутового забив головою після подачі кутового Георгієві Бущану вдруге.

    А в компенсований арбітром час Супряга на контратаці оформив хет-трик – 3:1. Перша сенсація цкраїнського чемпіонату в 2020-му.

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    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Динамо» Прем’єр-ліга Віктор Циганков Беньямін Вербіч Георгій Бущан Франсіско Ді Франко Віталій Миколенко Томас Кендзьора Сергій Сидорчук Назарій Русин Віталій Буяльський Володимир Шепелєв Олексій Хобленко Олександр Караваєв Папа Ґуйє Володимир Адамюк Артем Шабанов Міккель Дуелунн Владислав Супряга Денис Попов Карлос Де Пена СК «Дніпро-1» Дмитро Михайленко Олексій Михайличенко Володимир Польовий Олексій Чичиков Ігор Когут Олександр Назаренко Валерій Юрчук Сергій Логінов Владислав Шаповал Максим Лопирьонок Сергій Кравченко
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