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Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи

Христина Жиренко
glavcom.ua
Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи
Ігор Радівілов став третім у фіналі опорного стрибка
фото: facebook.com/EuropeanGymnastic

Ігор Радівілов отримав у фіналі 14.750 бала

Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов здобув для України бронзову медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Антальї (Туреччина). Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка.

Ігор отримав у фіналі 14.750 бала. Радівілов вдруге поспіль здобув нагороду на чемпіонаті Європи у цій дисципліні.

Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян.

Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Опорний стрибок. Чоловіки

1. Артур Давтян (Вірменія) – 15.033

2. Джейк Джермейн (Велика Британія) - 15.016

3. Ігор Радівілов (Україна) – 14.750

Медаль Радівілова стала для України вже другою на цьому Чемпіонаті Європи. Першою нагородою стала бронза у багатоборстві Іллі Ковтуна.

Нагадаємо, що навесні минулого року у Маріуполі внаслідок дій російських окупантів загинули дідусь та бабуся Радівілова.

Теги: спортивна гімнастика Ілля Ковтун Ігор Радівілов

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