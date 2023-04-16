Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи

Ігор Радівілов став третім у фіналі опорного стрибка

Ігор Радівілов отримав у фіналі 14.750 бала

Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов здобув для України бронзову медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Антальї (Туреччина). Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка.

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Ігор отримав у фіналі 14.750 бала. Радівілов вдруге поспіль здобув нагороду на чемпіонаті Європи у цій дисципліні.

Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян.

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Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики

Опорний стрибок. Чоловіки

1. Артур Давтян (Вірменія) – 15.033

2. Джейк Джермейн (Велика Британія) - 15.016

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3. Ігор Радівілов (Україна) – 14.750

Медаль Радівілова стала для України вже другою на цьому Чемпіонаті Європи. Першою нагородою стала бронза у багатоборстві Іллі Ковтуна.

Нагадаємо, що навесні минулого року у Маріуполі внаслідок дій російських окупантів загинули дідусь та бабуся Радівілова.