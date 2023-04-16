Маріупольський гімнаст здобув для України медаль Чемпіонату Європи
Ігор Радівілов отримав у фіналі 14.750 бала
Призер Олімпіади й чемпіонатів світу, неодноразовий переможець континентальних першостей Ігор Радівілов здобув для України бронзову медаль Чемпіонату Європи зі спортивної гімнастики, який проходить у Антальї (Туреччина). Гімнаст з Маріуполя став третім у фіналі опорного стрибка.
Ігор отримав у фіналі 14.750 бала. Радівілов вдруге поспіль здобув нагороду на чемпіонаті Європи у цій дисципліні.
Перемогу здобув вірменський гімнаст Артур Давтян.
Чемпіонат Європи зі спортивної гімнастики
Опорний стрибок. Чоловіки
1. Артур Давтян (Вірменія) – 15.033
2. Джейк Джермейн (Велика Британія) - 15.016
3. Ігор Радівілов (Україна) – 14.750
Медаль Радівілова стала для України вже другою на цьому Чемпіонаті Європи. Першою нагородою стала бронза у багатоборстві Іллі Ковтуна.
Нагадаємо, що навесні минулого року у Маріуполі внаслідок дій російських окупантів загинули дідусь та бабуся Радівілова.
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