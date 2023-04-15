Скелетоніст Гераскевич звинуватив у брехні заступника міністра молоді та спорту Бідного

Гераскевич заперечив слова Бідного про наявність у Мінспорту календаря конгресів міжнародних спортивних федерацій

Український скелетоніст Владислав Гераскевич прокоментував слова заступника міністра молоді та спорту України Матвія Бідного про те, що Міністерство знає, коли у кожної федерації заплановано проведення засідань, на якому можуть бути прийняті рішення спрямовані на послаблення позиції щодо допуску росіян і білорусів до змагань.

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«Це брехня, нема в них ніякого календаря конгресів. Вже три тижні намагаюсь отримати його, але ніяк.

В НОК України та Мінмолодьспорту нема такого календаря. Нагадую, що я в комісії атлетів НОК України», – написав у Твіттер Гераскевич.

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Як відомо, українським спортсменам остаточно заборонили брати участь у змаганнях куди допустили росіян та білорусів.

Між іншим, олімпійський чемпіон, нардеп від партії «Слуга народу» Жан Беленюк поділився власними думками стосовно подій навколо заборони українським спортсменам брати участь в міжнародних спортивних змаганнях, якщо там перебуватимуть спортсмени з Росії та Білорусі.