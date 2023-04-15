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Бойкот міжнародних змагань Україною. Беленюк прорахував наслідки

Олександра Опанасенко
glavcom.ua
Бойкот міжнародних змагань Україною. Беленюк прорахував наслідки
Жан Беленюк розповів про перспективи молодих українських спортсменів
фото з відкритих джерел

Чи почнуть українські спортсмени масово змінювати громадянство?  

У спорті є розповсюджений механізм як зміна громадянства, проте аби перейти під інші прапори та одразу виступати, потрібно погодження від національної федерації. Тому українським спортсменам буде не так просто змінити громадянство, аби приймати участь у великих змаганнях. Про це олімпійський чемпіон з боротьби та народний депутат від «Слуги народу» Жан Беленюк розповів «Главкому».

«Не думаю, що в такій ситуації хтось з федерації буде його надавати (погодження на зміну громадянство – «Главком»)  – це буде виглядати як зрада національних інтересів», – заявив Беленюк.

Як правило, зміна спортивного громадянства відбувається так: країна, яка намагається залучити спортсмена, готова заплатити певну суму грошей, щоб його одразу відпустили. Якщо ж такої домовленості нема, наприклад, то спортсмен може певний час перебувати на карантині (термін визначається в залежності від виду спорту, яким він займається).

«У нашому виді спорту (боротьба греко-римського стилю – «Главком») на спортсмена чекає дворічний карантин. І тільки через два роки він зможе виступати за нову збірну. Якщо спортсмен готовий на цей дворічний карантин, – окей, але треба розуміти, що наступні Олімпійські ігри точно пройдуть без нього», – розповів олімпійський спортсмен.

Це – важке питання, стверджує спортсмен, але ситуація точно може спонукати до переходів до інших країн молодих спортсменів. У них є час, і вони можуть це робити хоча б на перспективу.

«Все-таки у нашій ситуації зараз багато невідомих: коли це закінчиться, яким чином, чи буде Україна повністю бойкотувати змагання, чи ситуація вирівняється. Додайте до цього ще фактори внутрішньої конкуренції в збірній. Тобто ті зі спортсменів, хто вагався до цього часу, матимуть додатковий стимул змінити громадянство, навіть якщо доведеться перечекати два роки карантину», – зазначив Беленюк.

Беленюк також звинуватив Мінспорту у дипломатичній поразці через допуск росіян до змагань. На його думку, цієї ситуації не треба було взагалі допускати – це б значно полегшило життя українським спортсменам.  

Нагадаємо, що Росія повільно повертається у великий спорт. Міжнародний олімпійський комітет 28 березня рекомендував допустити до змагань спортсменів із Росії та Білорусі у нейтральному статусі.  До таких жертв росіянам не звикати – подібне покарання вони вже несли після нашумілого допінгового скандалу. Але зараз до цього також додається табу на участь спортсменів, пов’язаних з силовими органами, та таких, що були помічені у відкритій підтримці Z-операції (а таких серед олімпійських чемпіонів дуже багато). 

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Теги: російські спортсмени Жан Беленюк олімпійські ігри громадянство

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