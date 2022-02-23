Ліга чемпіонів. «Ювентус» та «Вільярреал» зіграли внічию, «Челсі» переміг «Лілль»
Ліга Чемпіонів продовжує набирати обертів
У Лізі чемпіонів відбулися ще два матчі 1/8 фіналу.
Зокрема, «Челсі» вдома переміг «Лілль» (2:0), а «Ювентус» зіграв унічию з «Вільярреалом» (1:1) на виїзді.
У середу, 23 лютого, «Атлетико» протистоятиме «Манчестер Юнайтед», а «Бенфіка» зіграє з «Аяксом».
Ліга чемпіонів 2021/22
1/8 фіналу. Перші матчі
«Вільярреал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія) – 1:1
Голи: Парехо, 66 – Влахович, 1.
«Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція) – 2:0
Голи: Хаверц, 8 – Пулішич, 63
Раніше в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» розгромив «Спортінг» (5:0), а «Парі Сен-Жермен» здолав «Реал» (1:0).