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    Ліга чемпіонів. «Ювентус» та «Вільярреал» зіграли внічию, «Челсі» переміг «Лілль»

    У середу, 23 лютого, &laquo;Атлетико&raquo; протистоятиме &laquo;Манчестер Юнайтед&raquo;, а &laquo;Бенфіка&raquo; зіграє з &laquo;Аяксом&raquo; - Ліга чемпіонів. «Ювентус» та «Вільярреал» зіграли внічию, «Челсі» переміг «Лілль»
    У середу, 23 лютого, «Атлетико» протистоятиме «Манчестер Юнайтед», а «Бенфіка» зіграє з «Аяксом»

    Ліга Чемпіонів продовжує набирати обертів

    У Лізі чемпіонів відбулися ще два матчі 1/8 фіналу.

    Зокрема, «Челсі» вдома переміг «Лілль» (2:0), а «Ювентус» зіграв унічию з «Вільярреалом» (1:1) на виїзді.

    У середу, 23 лютого, «Атлетико» протистоятиме «Манчестер Юнайтед», а «Бенфіка» зіграє з «Аяксом».

    Ліга чемпіонів 2021/22

    1/8 фіналу. Перші матчі

    «Вільярреал» (Іспанія) – «Ювентус» (Італія) – 1:1

    Голи: Парехо, 66 – Влахович, 1.

    «Челсі» (Англія) – «Лілль» (Франція) – 2:0

    Голи: Хаверц, 8 – Пулішич, 63

    Раніше в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів «Манчестер Сіті» розгромив «Спортінг» (5:0), а «Парі Сен-Жермен» здолав «Реал» (1:0).


    Теги: НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі ФК Ювентус ФК Вільярреал ФК «Лілль»
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    Ліга чемпіонів. «Ювентус» та «Вільярреал» зіграли внічию, «Челсі» переміг «Лілль»