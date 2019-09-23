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    Майже бездоганна гра українського воротаря принесла «Твін Сіті Тандер» впевнену перемогу (відео)

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    На старті сезону Артур Оґанджанян грає вельми надійно - Майже бездоганна гра українського воротаря принесла «Твін Сіті Тандер» впевнену перемогу (відео)
    На старті сезону Артур Оґанджанян грає вельми надійно
    Фото із соцмереж

    Артур Оґанджанян провів третій поєдинок у сезоні-2019/2020

    19-річний український хокейний воротар національної і молодіжних збірних України Артур Оґанджанян провів свій третій матч за команду «Твін Сіті Тандер», яка виступає в північно-американській National Collegiate Development Conference (NCDC).

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    Артур взяв 20 із 21-го кидка по своїх воротах у зустрічі з «Рочестер Монархс» і допоміг команді здобути впевнену перемогу 7:1.

    Загалом для Оґанджаняна то вже третій матч у сезоні. Він пропустив чотири шайби і парирував 92 з 96-ти кидків (96%).

    Після чотирьох проведених у регулярному сезоні матчів «Твін Сіті Тандер» мають шість очок і розділяють друге-п’яте місця з «Джуніор Брюїнз», «Коннектікут Джуніор Рейнджерс» та «Айлендерс ХК». Попереду тільки «Джерсі Гітмен» - вісім очок.

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