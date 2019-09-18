Український воротар успішно дебютував у північно-американській хокейній лізі



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Дебютні ігри в NCDC Артур Оґанджанян відіграв дуже надійно Хокейна спільнота України

Артур Оґанджанян за два матчі 72 кидки з 75-ти

19-річний український воротар національної і молодіжних збірних України Артур Оґанджанян успішно дебютував на новому для себе рівні, за команду «Твін Сіті Тандер», яка виступає в північно-американській National Collegiate Development Conference (NCDC). Туди Артур перебрався з «Ogden Mustangs», команди, яка виступає у нижчій за рангом WSHL.

Оґанджанян у сезоні-2019/2020 провів уже два матчі. В першому відбив 37 з 38-ми кидків і допоміг своїй команді перемогти 4:1 «Бостон Бандітс».

Другий поєдинок «Коннектікут Джуніорз Рейнджерс» «Тандер» програли 0:2, але гру воротаря, який впорався з 35-ма з 37-ми кидками, мабуть, треба вважати вдалою.

Зауважимо, що Артур Оґанджанян став чемпіоном світу в дивізіоні 1В в складі юніорської збірної України, а цьогоріч дебютував за національну команду на чемпіонаті світу в дивізіоні 1В.

У грудні Артур повинен зіграти в складі молодіжної збірної на чемпіонаті світу U20 в тому ж ешелоні 1В у Києві.