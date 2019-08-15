Хокейний «Дніпро» підсилився колишнім форвардом збірної Латвії
Мікс Ліпсбергс
УХЛ
Херсонський клуб уклав угоду з латвійцем Міксом Ліпсбергсом
Хокейний клуб «Дніпро» з Херсона підсилився колишнім форвардом збірної Латвії Міксом Ліпсбергсом, інформує УХЛ.
За національну збірну Ліпсбергс зіграв 11 поєдинків.
Більшу частину професіональної кар’єри форвард виступав на батьківщині. 2010-2013 років виступав за ХК «Рига». Також виступав у КХЛ у складі ризького «Динамо».
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Сезону-2016/17 Ліпсбергс грав у Франції за «Ліон» - 49 матчів.
Минулого сезону «Дніпро» дійшов до фінальної серії УХЛ, де поступився «Донбасу».