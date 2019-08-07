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    УХЛ презентувала нову емблему

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    Нова емблема УХЛ - УХЛ презентувала нову емблему
    Нова емблема УХЛ
    УХЛ

    Новий хокейний сезон має стартувати в вересні

    Українська хокейна ліга презентувала нову емблему.

    Її появу прокоментував виконавчий директор УХЛ Олексій Брага. «Центральним елементом логотипу ми зробили позначення сезону. В умовах нестабільності ми змогли провести вже три чемпіонати. Намагаємося зробити кожен наступний якомога кращим. Латиницю в назві використали свідомо, оскільки наші стремління не обмежуються лише Україною – працюємо з представниками Східної та Західної Європи. Основними обрано кольори прапора. Символічні зображення ключок та шайби чітко ідентифікують нашу належність навіть для далеких від спорту людей», - зазначив Брага.

    Нагадаємо, новий хокейний сезон в Україні має стартувати в середині вересня. Перший поєдинок «Донбас» та «Дніпро» зіграють 14 вересня в Дружківці.  

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