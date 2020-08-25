Майже вдвічі: лідер збірної України виріс у трансферній вартості



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Маліновський перейшов до «Аталанти» в 2019 році Світлина - transfers.club

Українець увійшов до топ-25 найдорожчих півзахисників Серії А

Авторитетний портал Transfermarkt оновив ціни на футболістів, які виступають в Італії. Як наслідок змінилася трансферна вартість двох українських легіонерів, які змагаються у Серії А.

Півзахисник італійської «Аталанти» і збірної України Руслан Маліновський суттєво подорожчав у трансферній вартості, а саме на 10 млн євро - до 21 млн євро. Він став другим найдорожчим українцем на даний момент, поступившись лише Олександру Зінченку, який оцінюється в 24 млн євро.

Українець посідає 68 місце серед найдорожчих гравців Серії А, і 24-те в списку найдорожчих півзахисників Серії А.

Натомість Євген Шахов, який захищає кольори «Лечче», подешевшав на 100 тис. євро - 1,5 млн євро.

Найціннішим гравцем Серії А став бельгійський форвард «Інтера» Ромелу Лукаку, трансферна вартість якого склала 85 млн євро. Слідом за ним розташувався аргентинський нападник «Ювентуса» Пауло Дібала (80) і ще один бомбардир з Аргентини Лаутаро Мартінес (70), що представляє «Інтер». Вартість Кріштіану Роналду склала 60 млн євро.

Зазначимо, у минулому сезоні 27-річний український хавбек в усіх турнірах провів 44 матчі. У них він зумів відзначитися 9 голами і 7 результативними передачами.

Джерело: Transfermarkt