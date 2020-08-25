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    «Карпати» назвали ім’я нового наставника

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    Вовчук з 2007 року перейшов до тренерської роботи і мав досвід на чолі тернопільської &laquo;Ниви&raquo; та &laquo;Карпати-2&raquo; - «Карпати» назвали ім’я нового наставника
    Вовчук з 2007 року перейшов до тренерської роботи і мав досвід на чолі тернопільської «Ниви» та «Карпати-2»
    Світлина - Facebook сторінка Карпат

    Колишній тренер молодіжного складу отримав посаду в «Карпатах»

    «Карпати» у сезоні, що вже цього тижня стартує кубковими матчами, тренуватиме Любомир Вовчук.

    Контракт з екснаставником карпатівської «молодіжки» укладено терміном на один рік. Імена помічників головного тренера стануть відомими найближчими днями. У Кубку України «Карпати» стартуватимуть матчем із «Епіцентром» (Дунаївці).

    50-річний уродженець львівської області в якості футболіста провів виступи за «Волинь», «Карпати», «Ниву», «Газовик-Скала», «Техно-Центр».  У футболці «Карпат» фахівець відіграв сім сезонів і забив 7 голів в 194 поєдинках.

    Сказано, що наставник юніорської команди «зелено-білих» Роман Гнатів очолив ФК «Карпати» (Галич-Бурштин).

    Зауважимо, що «Карпати», які отримали трирічний трансферний бан, наступного сезону виступатимуть у групі А Другої ліги України. Клуб подавав заявку на участь у Прем’єр-лізі, але їй відмовили. Також команда не пройшла і до Першої ліги.

    Читайте також: Ультрас «Динамо» вшанували пам’ять фаната з Білорусі, якого знайшли мертвим після участі в протестах.  

    Джерело: ФК «Карпати»

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК Карпати Друга ліга Роман Гнатів
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