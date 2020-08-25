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    Роналдіньо після п’яти місяців ув’язнення відпустили на волю

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    Роналдіньо у формі збірної Бразилії&nbsp; - Роналдіньо після п’яти місяців ув’язнення відпустили на волю
    Роналдіньо у формі збірної Бразилії 
    Світлина - joinfo.com

    Брати сплатять великий штраф

    Парагвайський суд вирішив звільнити з-під домашнього арешту колишнього зіркового футболіста збірної Бразилії Роналдінью і його брата Роберто де Ассісу.

    За інформацією джерела, таке рішення було винесено судом у справі про підробку паспортів. При цьому Роберто засудили до двох років умовно, він повинен буде регулярно відзначатися в судових органах своєї країни. Крім умовного покарання, чоловікам призначений загальний штраф в розмірі 200 тис. дол.

    Найближчим часом колишній гравець «Барселони» та «Мілана», а також його брат повинні будуть повернутися до Бразилії.

    Варто відзначити, що усього в статусі затриманих ексфутболіст і його брат провели в Парагваї 171 день (починаючи з 5 березня).

    Додамо, Роналдіньо ставав чемпіоном світу в 2002 році у складі бразильської збірної. На клубному рівні йому вдавалося виграти два чемпіонати Іспанії та Лігу чемпіонів.

    Читайте також: Тріумфатор Ліги чемпіонів увійшов до тренерського штабу «Барселони».

    Джерело: abc

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