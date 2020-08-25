Роналдіньо після п’яти місяців ув’язнення відпустили на волю
Брати сплатять великий штраф
Парагвайський суд вирішив звільнити з-під домашнього арешту колишнього зіркового футболіста збірної Бразилії Роналдінью і його брата Роберто де Ассісу.
За інформацією джерела, таке рішення було винесено судом у справі про підробку паспортів. При цьому Роберто засудили до двох років умовно, він повинен буде регулярно відзначатися в судових органах своєї країни. Крім умовного покарання, чоловікам призначений загальний штраф в розмірі 200 тис. дол.
Найближчим часом колишній гравець «Барселони» та «Мілана», а також його брат повинні будуть повернутися до Бразилії.
Варто відзначити, що усього в статусі затриманих ексфутболіст і його брат провели в Парагваї 171 день (починаючи з 5 березня).
Додамо, Роналдіньо ставав чемпіоном світу в 2002 році у складі бразильської збірної. На клубному рівні йому вдавалося виграти два чемпіонати Іспанії та Лігу чемпіонів.
Джерело: abc