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    Мессі і Грізманн не розмовляють один з одним на тренуваннях - джерело

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    Антуан Грізманн вже говорив, що йому важко знайти спільну мову з Ліонелем Мессі - Мессі і Грізманн не розмовляють один з одним на тренуваннях - джерело
    Антуан Грізманн вже говорив, що йому важко знайти спільну мову з Ліонелем Мессі

    Антуан Грізманн перейшов в «Барселону» влітку 2019 року. Каталонський клуб заплатив мадридському «Атлетіко» € 120 млн

    Нападники «Барселони» Антуан Грізманн і Ліонель Мессі знаходяться в напружених відносинах. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

    Як повідомляє джерело, футболісти іспанського клубу не розмовляють один з одним на тренуваннях.

    Сам Антуан Грізманн говорив, що йому важко знайти спільну мову з аргентинським нападаючим «Барселони». У зв'язку з цим з'явилися чутки, що Ліонель Мессі все більше хоче повернення нападника «ПСЖ» Неймара в каталонський клуб.

    Однак сам Мессі спростував цю інформацію, заявивши про відсутність проблем з Антуаном Грізманном. Також захисник «Барселони» Жерар Піке недавно прокоментував цю інформацію, сказавши, що між аргентинським і французьким нападниками немає ніякого конфлікту.

    Антуан Грізманн перейшов в «Барселону» влітку 2019 року. Каталонський клуб заплатив мадридському «Атлетіко» € 120 млн.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліонель Мессі ФК Барселона Антуан Ґрізманн
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