Мессі і Грізманн не розмовляють один з одним на тренуваннях - джерело



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Антуан Грізманн вже говорив, що йому важко знайти спільну мову з Ліонелем Мессі

Антуан Грізманн перейшов в «Барселону» влітку 2019 року. Каталонський клуб заплатив мадридському «Атлетіко» € 120 млн

Нападники «Барселони» Антуан Грізманн і Ліонель Мессі знаходяться в напружених відносинах. Про це повідомляє El Chiringuito TV.

Як повідомляє джерело, футболісти іспанського клубу не розмовляють один з одним на тренуваннях.

Сам Антуан Грізманн говорив, що йому важко знайти спільну мову з аргентинським нападаючим «Барселони». У зв'язку з цим з'явилися чутки, що Ліонель Мессі все більше хоче повернення нападника «ПСЖ» Неймара в каталонський клуб.

Однак сам Мессі спростував цю інформацію, заявивши про відсутність проблем з Антуаном Грізманном. Також захисник «Барселони» Жерар Піке недавно прокоментував цю інформацію, сказавши, що між аргентинським і французьким нападниками немає ніякого конфлікту.

Антуан Грізманн перейшов в «Барселону» влітку 2019 року. Каталонський клуб заплатив мадридському «Атлетіко» € 120 млн.