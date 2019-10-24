Ліга чемпіонів. Гол Ракицького не рятує «Зеніт», погром від «Ліверпуля» і решта матчів середи (відео)
У другий змагальний день третього туру обійшлося без сенсацій
Найцікавіший матч був зіграний на «Джузеппе Меацца», де місцевий «Інтер» переміг 2:0 дортмундську «Боруссію».
Група Е
«Ґенк» (Бельгія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:4
Голи: 0:1 – Окслейд-Чемберлен (2). 0:2 – Окслейд-Чемберлен (57). 0:3 – Садіо Мане (80). 0:4 – Сахах (87). 1:4 – Оді (88)
«Зальцбурґ» (Австрія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 2:3
Голи: 0:1 – Дріс Мертенс (17). 1:1 - Ерлінґ Голлан (40, з пенальті). 1:2 – Дріс Мертенс (64). 2:2 - Ерлінґ Голлан (72). 2:3 – Інсіньє (73)
Становище команд: «Наполі» - 7, «Ліверпуль» - 6, «Зальцбурґ» - 3, «Ґенк» - 1
Група F
«Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 2:0
Голи: 1:0 – Лаутаро Мартінес (22). 2:0 – Кандрева (89)
На 83-й хвилині Лаутаро Мартінес («Інтер») не реалізував пенальті (воротар)
«Славія» (Плага, Чехія) – «Барселона» (Іспанія) – 1:2
Голи: 0:1 – Мессі (3). 1:1 – Боріл (50). 1:2 – Олаїнка (57, автогол)
Становище команд: «Барселона» - 7, «Інтернаціонале» - 4, «Боруссія» (Дортмунд) – 4, «Славія» - 1
Група G
«Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Олімпік» (Ліон, Франція) – 2:1
Голи: 1:0 – Рафа Сілва (4). 1:1 – Депай (70). 2:1 – Піцці (86)
«Ляйпціґ» (Німеччина) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 2:1
Голи: 0:1 – Ракицький (25). 1:1 – Ляймер (49). 2:1 – Забітцер (59)
Становище команд: «Ляйпціґ» - 6, «Зеніт» - 4, «Олімпік» (Ліон) – 4, «Бенфіка» - 3
Група Н
«Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:1
Гол: 0:1 – Батшуайї (86)
«Лілль» (Франція) – «Валенсія» (Іспанія) – 1:1
Гол: 0:1 – Денис Черишев (63). 1:1 - Іконе (90+5)
Становище команд: «Аякс» - 6, «Челсі» - 6, «Валенсія» - 4, «Лілль» - 1
Нагадаємо, що донецький «Шахтар» у третьому турі не зміг обіграти заґребське «Динамо».