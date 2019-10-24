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    Ліга чемпіонів. Гол Ракицького не рятує «Зеніт», погром від «Ліверпуля» і решта матчів середи (відео)

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    Ярослав Ракицький забив сам, а потім забили з-під нього - Ліга чемпіонів. Гол Ракицького не рятує «Зеніт», погром від «Ліверпуля» і решта матчів середи (відео)
    Ярослав Ракицький забив сам, а потім забили з-під нього
    UEFA.com

    У другий змагальний день третього туру обійшлося без сенсацій

    Найцікавіший матч був зіграний на «Джузеппе Меацца», де місцевий «Інтер» переміг 2:0 дортмундську «Боруссію».

    Група Е

    «Ґенк» (Бельгія) – «Ліверпуль» (Англія) – 1:4

    Голи: 0:1 – Окслейд-Чемберлен (2). 0:2 – Окслейд-Чемберлен (57). 0:3 – Садіо Мане (80). 0:4 – Сахах (87). 1:4 – Оді (88)

    «Зальцбурґ» (Австрія) – «Наполі» (Неаполь, Італія) – 2:3

    Голи: 0:1 – Дріс Мертенс (17). 1:1 - Ерлінґ Голлан (40, з пенальті). 1:2 – Дріс Мертенс (64). 2:2 - Ерлінґ Голлан (72). 2:3 – Інсіньє (73)

    Становище команд: «Наполі» - 7, «Ліверпуль» - 6, «Зальцбурґ» - 3, «Ґенк» - 1

    Група F

    «Інтернаціонале» (Мілан, Італія) – «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) – 2:0

    Голи: 1:0 – Лаутаро Мартінес (22). 2:0 – Кандрева (89)

    На 83-й хвилині Лаутаро Мартінес («Інтер») не реалізував пенальті (воротар)


    «Славія» (Плага, Чехія) – «Барселона» (Іспанія) – 1:2

    Голи: 0:1 – Мессі (3). 1:1 – Боріл (50). 1:2 – Олаїнка (57, автогол)

    Становище команд: «Барселона» - 7, «Інтернаціонале» - 4, «Боруссія» (Дортмунд) – 4, «Славія» - 1

    Група G

    «Бенфіка» (Лісабон, Португалія) – «Олімпік» (Ліон, Франція) – 2:1

    Голи: 1:0 – Рафа Сілва (4). 1:1 – Депай (70). 2:1 – Піцці (86)

    «Ляйпціґ» (Німеччина) – «Зеніт» (Санкт-Петербург, РФ) – 2:1

    Голи: 0:1 – Ракицький (25). 1:1 – Ляймер (49). 2:1 – Забітцер (59)

    Становище команд: «Ляйпціґ» - 6, «Зеніт» - 4, «Олімпік» (Ліон) – 4, «Бенфіка» - 3

    Група Н

    «Аякс» (Амстердам, Нідерланди) – «Челсі» (Лондон, Англія) – 0:1

    Гол: 0:1 – Батшуайї (86)

    «Лілль» (Франція) – «Валенсія» (Іспанія) – 1:1

    Гол: 0:1 – Денис Черишев (63). 1:1 - Іконе (90+5)

    Становище команд: «Аякс» - 6, «Челсі» - 6, «Валенсія» - 4, «Лілль» - 1

    Нагадаємо, що донецький «Шахтар» у третьому турі не зміг обіграти заґребське «Динамо».

     Читайте також: Старт Ліги чемпіонів: «сухі» «Барселона» і «Ліверпуль», погром у Зальцбурзі (відео)
    НОВИНИ ФУТБОЛУ Ліга чемпіонів ФК Челсі Ліонель Мессі Ярослав Ракицький ФК Барселона Лоренцо Інсіньє ФК Наполі ФК Аякс ФК Боруссія (Дортмунд) ФК Зеніт ФК Інтер (Мілан) ФК Валенсія «Ред Булл» (Зальцбурґ) Садіо Мане Мохамед Салах ФК Олімпік (Ліон) Мемфіс Депай ФК Бенфіка ФК Славія (Прага) Денис Черишев Рафа Сілва Мішо Батшуайї Алекс Окслейд-Чемберлен ФК «Лілль» РБ «Ляйпціґ» Дріс Мертенс Ерлінґ Голлан Лаутаро Мартінес Антоніо Кандрева
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