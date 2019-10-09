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    Мессі заявив, що хотів би, щоб Роналду залишився в «Реалі»

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    Мессі заявив, що хотів би, щоб Роналду залишився в «Реалі»

    «Роналду привносив щось особливе в матчі між «Барселоною» і «Реалом»

    Капітан «Барселони» Ліонель Мессі зізнався, що хотів, щоб форвард «Ювентуса» Кріштіану Роналду залишився в «Реалі».

    «Реал» буде вести боротьбу за трофеї до кінця сезону, тому що в його складі зібрані дуже хороші гравці. Але було зрозуміло, що трансфер Кріштіану буде відчутним для клубу. Мені хотілося, щоб він залишився в «Реалі». Він привносив щось особливе в наше суперництво і матчі між «Барселоною» і «Реалом», - наводить слова Мессі El Mundo Deportivo з посиланням на RAC 1.

    У нинішньому сезоні Мессі взяв участь в 5 матчах на клубному рівні. На його рахунку 1 забитий м'яч і 2 результативні передачі.

    Контракт аргентинця з «Барселоною» розрахований до літа 2021 року.

    Роналду виступав за «Реал» з 2009 по 2018 рік.

    Його трансфер обійшовся «Ювентусу» в €117 млн.

    Джерело: Чемпионат.com

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