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    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу

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    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу

    Футбольний турнір проходив в Одеській області

    Протягом 5-6 жовтня 2019 року у м. Одесі у Військово-морському ліцеї імені віце-адмірала Володимир Безкоровайного відбувся Відкритий турнір Одеської області з міні-футболу на Кубок начальника військово-морського ліцею.

    Вінниччину представляли учні Тульчинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів – ліцею Вінницької обласної ради. 

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    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу
    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу
    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу
    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу
    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу
    Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу

    Приємно відзначити, що ліцеїсти показали достойну гру та привезли до Вінниці абсолютну перемогу, а також грамоту кращого гравця турніру: її отримав ліцеїст IV курсу ІІ взводу Владислав Головатюк. Вітаємо переможців!

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