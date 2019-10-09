Вихованці Тульчинської школи-інтернату привезли перемогу з турніру по міні-футболу
Футбольний турнір проходив в Одеській області
Протягом 5-6 жовтня 2019 року у м. Одесі у Військово-морському ліцеї імені віце-адмірала Володимир Безкоровайного відбувся Відкритий турнір Одеської області з міні-футболу на Кубок начальника військово-морського ліцею.
Вінниччину представляли учні Тульчинської спеціалізованої школи-інтернату І-ІІІ ступенів – ліцею Вінницької обласної ради.
Приємно відзначити, що ліцеїсти показали достойну гру та привезли до Вінниці абсолютну перемогу, а також грамоту кращого гравця турніру: її отримав ліцеїст IV курсу ІІ взводу Владислав Головатюк. Вітаємо переможців!