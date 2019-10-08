Шевченко прокоментував ймовірність очолити «Мілан»



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Андрій Шевченко Твіттер

Найближчим часом очікується офіційна інформація про відставку тренера італійського клубу

Головний тренер національної збірної Андрій Шевченко прокоментував ймовірність очолити «Мілан». Раніше ЗМІ повідомляли, що українець може змінити на посаді Марко Джампаоло.

«Я не мав ні з ким перемовин. У мене чинна угода з УАФ до літа 2020 року. Я збираюся довести до завершення проект з національною збірною. Ми маємо добрі шанси вийти з групи та пробитися на чемпіонат Європи – наразі це моє головне завдання. Я дійсно був на матчі Ліги чемпіонів «Аталанта» - «Шахтар». Після матчу ми пішли з друзями до ресторану. Нещодавно у мене був день народження. То ж я запросив тих, з ким раніше грав у «Мілані». Ніяких перемовин я не вів. Більш того, жодну пропозицію не розглядатиму», - передає слова Шевченка FootBoom.

Найближчим часом в Італії очікують офіційне підтвердження відставки з тренерської посади «Мілану» Марко Джампаоло. Його ймовірним наступником називають Стефано Піолі, однак фани «россо-нері» категорично проти його призначення.

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