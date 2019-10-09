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    «Мілан» звільнив головного тренера команди

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    Марко Джампаоло - «Мілан» звільнив головного тренера команди
    Марко Джампаоло
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    Марко Джампаоло встановив клубний антирекорд

    Італійський «Мілан» звільнив з тренерської посади Марко Джампаоло.

    Уже колишній тренер «россо-нері» встановив клубний антирекорд на посаді. Він працював лише 111 днів, інформує Football Italia.

    Джампаоло змінив на посаді Дженнаро Гаттузо.

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    «Мілан» набрав 9 очок у семи турах чемпіонату Італії.

    Нагадаємо, раніше повідомлялося про пропозицію тренеру національної збірної України Андрію Шевченку очолити свою колишню команду.

    НОВИНИ ФУТБОЛУ ФК «Мілан»
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