«Мілан» звільнив головного тренера команди
Марко Джампаоло
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Марко Джампаоло встановив клубний антирекорд
Італійський «Мілан» звільнив з тренерської посади Марко Джампаоло.
Уже колишній тренер «россо-нері» встановив клубний антирекорд на посаді. Він працював лише 111 днів, інформує Football Italia.
Джампаоло змінив на посаді Дженнаро Гаттузо.
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«Мілан» набрав 9 очок у семи турах чемпіонату Італії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про пропозицію тренеру національної збірної України Андрію Шевченку очолити свою колишню команду.