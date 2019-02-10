Мейвезер: Ломаченко старий. Жервонті не потрібна зустріч з таким суперником



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Флойд Мейвезер вказує Жервонті Девісу шлях на вершину Boxing Scene

Колись легендарний боєць жорстко пройшовся по укрїнському чемпіоні

Промоутер чемпіона світу у другій напівлегкій вазі за версією WBA Жервонти Девіса (21-0, 20 КО) Флойд Мейвезер сказав, що не планує організовувати своєму підопічному бій проти Василя Ломаченка (12-1, 9 КО).

«Зараз у нас немає конкретного плану на наступного суперника, - сказав мейвезер в коментарі Boxing Scene. - Я розумію Ломаченка, йому потрібно швидше провести якомога більше боїв, адже він вже дуже старий. Але Девіс на 10 або 11 років молодший.

Так, Ломаченко неймовірний боксер, він мені подобається. Але він щойно бився з Педрасою. Девіс нокаутував його в бою за пояс чемпіона світу, а Ломаченко зустрівся з недоїдками Девіса і пройшов всю дистанцію.

Девіс заробляє ті ж гроші, що заробляє Ломаченко, але робить це простіше. Девісу не потрібно їхати на Олімпіаду, не потрібно проводити 400 боїв в аматорах, йому просто потрібно виходити і робити свою справу. Він справжній боксер».