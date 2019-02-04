Василь Ломаченко показав, як добре він грає у баскетбол (відео)
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Василь Ломаченко вражає багатогранністю талантів
Фото з соцмереж
Талановита людина талановита в усьому
Чемпіон світу за двома версіями в легкій вазі, боксер Василь Ломаченко поділився на власній сторінці в Instagram відео, на якому він грає з друзями в баскетбол. І грає доволі непогано.
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Василь продовжує демонструвати, наскільки багатогранною особистістю він є. У процесі підготовки до змагань дворазовий олімпійський чемпіон перепливає Дністровський лиман. Раніше боєць демонстрував непогані навики в хокеї і футболі.
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