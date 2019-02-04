Василь Ломаченко показав, як добре він грає у баскетбол (відео)



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Василь Ломаченко вражає багатогранністю талантів Фото з соцмереж

Талановита людина талановита в усьому

Чемпіон світу за двома версіями в легкій вазі, боксер Василь Ломаченко поділився на власній сторінці в Instagram відео, на якому він грає з друзями в баскетбол. І грає доволі непогано.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений LOMA (@lomachenkovasiliy) 4 Лют 2019 р. о 5:10 PST

Василь продовжує демонструвати, наскільки багатогранною особистістю він є. У процесі підготовки до змагань дворазовий олімпійський чемпіон перепливає Дністровський лиман. Раніше боєць демонстрував непогані навики в хокеї і футболі.