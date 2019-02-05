Instagram-рейтинг українських спортсменів: Світоліна вже популярніша за Коноплянку



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Роман з Ґаелем Монфісом сприяв зростанню популярності Еліни Світоліної не менше, ніж успіхи на корті Instagram Еліни Світоліної

До топ-10 входять чотири футболісти, два боксери, тенісистка, баскетболіст, дзюдоїстка і легкоатлетка

Компанія Aredi оприлюднила щомісячний рейтинг найпопулярніших українських спортсменів згідно з кількістю підписників у мережі Instagram.

Очолювати список продовжує найсильніший боксер світу незалежно від вагової категорії Василь Ломаченко. У нього у понад два рази більше підписників, ніж в іншого боксера, абсолютного чемпіона світу у важкій вазі Олександра Усика, який іде другим.

Третім так само стабільно залишається глибокий резервіст футбольного «Манчестер Сіті» Олександ Зінченко.

А ось тенісистка Еліна Світоліна на гребені роману з французом Ґаелем Монфісом і виступів на першому в році турнірі Grand Slam випередила футболіста німецького «Шальке» Євгена Коноплянку. Впродовж січня в Еліни стало відразу на 13 тисяч прихильників більше, ніж у конкурента, якого вона обійшла.

Відразу на дві позиції піднялися баскетболіст «Лос-Анджелес Лейкерс» Святослав Михайлюк і дзюдоїстка Дарина Білодід. Але то радше тому, що легкоатлетка Юлія Левченко та воротар іспанського «Леґанеса» Андрій Лунін давно про себе чимось знаковим не нагадували.

Переглянути цей допис в Instagram Допис, поширений AREDI agency™ (@aredi.agency) 4 Лют 2019 р. о 10:56 PST



Додамо, що ще один український чемпіон світу з боксу Олександр Гвоздик наразі має 74,5 тисяч підписників. За 18-річною тенісисткою Даяною Ястремською, яка спричинила фурор перемогою на турнірі в таїландському Гуагіні, стежать 34,4 тисячі. Це наразі менше, ніж у найсильнішого українського борця Жана Беленюка, який назбирав 52,3 тисячі поціновувачів.

Проте найреальніші шанси потіснити когось у першій десятці Instagram-рейтингу українських спортсменів має сексуальна стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук, яка нещодавно встановила особистий рекорд (6,73 м) у закритих приміщеннях на турнірі в Берліні. Наразі на Марину підписані 104 тисячі осіб.